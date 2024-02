¿Quién era Alexéi Navalni? el opositor ruso a Vladimir Putin que murió en la cárcel

El opositor ruso y preso desde 2021, Alexéi Navalni, murió este viernes en una prisión de máxima seguridad en Rusia, a las afueras de Moscú. Aún se desconocen los detalles del fallecimiento.



(Lea además: Muere en prisión Alexéi Navalni, el férreo opositor de Vladimir Putin en Rusia)



Navalni era considerado uno de los opositores más férreos a Vladimir Putin, mientras que el Kremlin lo acusaba de ser un espía estadounidense.

Navalni, abogado y político, nació el 4 de junio de 1976 en Butyn, antigua Unión Soviética. Su nombre es Alexey Anatolyevich Su padre era un exoficial militar y su madre dueña de una fábrica de canastas tejidas.



Estaba casado con Yulia Navalnaya, de cuyo matrimonio nacieron Daria y Zakhar.



(Le puede interesar: El casi desconocido opositor ruso que pretende desafiar a Putin en las presidenciales)



Según reportes de prensa, estudió en la Universidad Rusa de la Amistad de los Pueblos para estudiar derecho mercantil.



Facebook Twitter Linkedin

El líder de la oposición ruso, Alexei Navalny. Foto: Kirill Kudryavtsev. AFP

Activismo

Navalni comenzó a organizar protestas callejeras para denunciar la corrupción en el Gobierno, pero también y poco a poco se fue involucrando en la vida política pública. En el año 2000 se une a Yabloko, el Partido Democrático Unido de Rusia, pero en 2007 lo expulsan al considerarlo nacionalista.



Ese mismo año lanza el Movimiento Nacional de Liberación de Rusia, (conocido como NAROD, la palabra rusa para "pueblo").



Tres años más tarde denuncia un desfalco de 4.000 millones de dólares en la empresa estatal de oleoductos Transneft, publicando documentos filtrados en su blog y ese mismo año el Estado le abre una investigación al relacionarlo con un negocio de madera estatal.





(Lea además: Navalni habla tras su traslado a prisión del Ártico: 'No se preocupen, estoy bien')



Tras varias detenciones y acusaciones, en el año 2013 se postula a la alcaldía de Moscú, pero no logra los votos.





Facebook Twitter Linkedin

El abogado y líder político Alexei Navalny (44 años) es considerado el mayor opositor del presidente Vladimir Putin. Foto: Getty

Envenenamiento

En el año 2019 el opositor sufre una "reacción alérgica aguda" mientras cumple una condena de 30 días bajo custodia policial. Los médicos rusos no encuentran signos de envenenamiento.



Pero al año siguiente, Navalni asegura sentirse mal durante un vuelo de regreso a Moscú desde la ciudad siberiana de TomskIn y cae en coma por sospecha de envenenamiento, según la portavoz Kira Yarmysh.



"Suponemos que Alexey fue envenenado con algo mezclado en su té", tuiteó Yarmysh. La ONG alemana The Cinema for Peace Foundation dice que está enviando un avión médico a Rusia para intentar evacuarlo.



Luego de esas declaraciones es trasladad al Hospital Charité de Berlín, en Alemania, donde se realiza un "diagnóstico médico exhaustivo".



(Le puede interesar: La justicia rusa condena a Alexéi Navalni a otros 19 años de cárcel por extremismo)



El 2 de septiembre de 2020, el Gobierno alemán informa que Navalny fue envenenado con un agente neurotóxico del grupo Novichok.





Varios meses después, CNN informa que Konstantin Kudryavtsev, un agente que pertenecía a un equipo de élite de toxinas en el FSB de Rusia, reveló durante un interrogatorio detalles sobre cómo fue envenenado Navalny, pero no se dio cuenta de que estaba hablando con el propio Navalny.







Facebook Twitter Linkedin

Los manifestantes participan en una protesta no autorizada en apoyo del líder de la oposición rusa Alexei Navalny, Moscú. Foto: EFE

Prisión en Rusia

En enero de 2021, Navalni anuncia que regreserá a Rusia desde Alemania. A su regreso, es detenido y se ordena prisión preventiva.



Menos de un mes después, en febrero, es condenado en Moscú a dos años y medio de prisión, por violar libertad condicional desde 2014



El opositor realizó varias huelgas de hambre, a la par que su partido y organización fue disuelta por las autoridades rusas.



En marzo de 2022,la justicia lo condena a nueve años de cárcel al ser declarado de fraude por el tribunal de Lefortovo, en Moscú, por las acusaciones de que robó a su Fundación Anticorrupción.



En diciembre de 2022, Navalni dice que le están inyectando una "droga desconocida" en prisión por un problema en la columna que le causa mucho dolor.



Al año siguiente, fue condenado a 19 años de prisión tras ser declarado culpable de cargos de extremismo en la colonia penal IK-6 se encuentra en la localidad de Melejovo, en la región rusa de Vladimir, a unos 244 kilómetros al este de Moscú.



El 25 de diciembre de 2023, fue trasladado a la aldea de Kharp, a unas 65 millas al norte del círculo polar ártico, en la Región Autónoma Yamalo-Nenets de Rusia.



En enero de este año, su defensa denuncia condiciones de congelación y restricciones impuestas a los textos religiosos por parte de las autoridades penitenciarias.

ANA RODRÍGUEZ BRAZÓN

REDACCIÓN INTERNACIONAL