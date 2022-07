Frente al clásico atril desde el que los primeros ministros del Reino Unido suelen hacer sus grandes anuncios en la residencia del Ejecutivo, el mandatario Boris Johnson cedió este jueves ante la presión de las filas conservadoras y dimitió al liderazgo de su propio partido. La noticia de la renuncia llega luego de varios meses de estar sumido en varios escándalos que terminaron precipitando su caída.



En un mensaje frente a la célebre puerta negra del número 10 de Downing Street, el controvertido líder de 58 años anunció que, ante la creciente presión interna, dejaba el liderazgo de la formación gubernamental tras casi tres años al mando.

“La razón por la que he luchado tan duro en los últimos días para continuar (...) no es solo porque quisiera hacerlo, sino porque consideraba que era mi trabajo, mi deber, mi obligación seguir”, dijo. A solo 16 días de alcanzar los tres años como primer ministro, la de Johnson sería una de las estancias más cortas en Downing Street desde 1900.



La renuncia, pese a todo, no contentó a muchos en sus propias filas y en la oposición, pues no abandonará el cargo de primer ministro hasta dentro de varios meses, cuando los tories hayan escogido a un nuevo líder que asumirá las riendas del Gobierno hasta las próximas legislativas de 2024.

La noticia abre preguntas y desafíos para los británicos. Para el Partido Conservador será clave elegir al sucesor. El próximo líder tendrá un camino de espinas por delante en asuntos como el referéndum de independencia de Escocia, la galopante inflación, el protocolo norirlandés y la guerra en Ucrania, entre otros.



Según YouGov, el 56 % de los británicos dicen que Johnson debería dejar ya el poder, entre rumores de que se aferra al cargo para celebrar a finales de mes una fastuosa fiesta de bodas en Chequers, la residencia de campo de los premier.



Johnson, quien en 2019 llegó al cargo con una aplastante votación y con altos índices de popularidad, llevaba días resistiéndose a dimitir y, según el diario The Sun, les dijo a sus compañeros de partido que tendrían que mancharse “de sangre las manos” para expulsarlo.



Pero se resignó a aceptar lo inevitable cuando este jueves ya habían dimitido unos 60 miembros del gobierno en una sangría que comenzó el martes con el ministro de Finanzas, Rishi Sunak, y el de Salud, Sajid Javid, quienes lo acusaban de “falta de integridad”.

Boris Johnson, el primer ministro del Reino Unido. Foto: Leon Neal / AFP

Las renuncias de Javid y Sunak tuvieron lugar horas después de que Johnson se disculpó por enésima vez, reconociendo que cometió un “error” al nombrar en un importante cargo parlamentario a Chris Pincher, que la semana pasada renunció acusado de toquetear a dos hombres.



Tras afirmar lo contrario, Downing Street reconoció que el primer ministro fue informado en 2019 de anteriores acusaciones contra Pincher, pero que las había “olvidado”. Pero los escándalos y las polémicas venían desde mucho antes. Empezando por el “partygate” –el escándalo por las fiestas organizadas en Downing Street durante los confinamientos de 2020 y 2021–.



De hecho, el mandatario sobrevivió hace exactamente un mes a un voto de censura de los diputados de su partido por ese tema. Otro de los puntos más polémicos que lo persiguieron al principio de su mandato fue su gestión de la pandemia. Al inicio de la emergencia, Johnson fue duramente criticado por su errática gestión. Las críticas logró eludirlas con una campaña de vacunación exitosa.



Aunque desde ya se vislumbran algunos posibles nombres para reemplazar a Johnson (ver anexa), al próximo líder se le presentan varios desafíos. Un punto será el brexit y la negociación del protocolo norirlandés, un asunto que causa convulsión con la Unión Europea. Cabe mencionar que uno de los grandes logros de Johnson fue haber sacado adelante el acuerdo del brexit en su propio Parlamento, el 31 de enero de 2020, tres años después de que se aprobó el referendo.



Este jueves, los unionistas advirtieron que el sustituto del premier deberá hacer frente a las exigencias para eliminar el controvertido protocolo del brexit para Irlanda del Norte.



Este instrumento, acordado por Londres y Bruselas, establece que Irlanda del Norte sigue vinculada al mercado único comunitario, por lo que las mercancías que cruzan entre las dos Irlandas no deben pasar controles aduaneros para asegurar que la frontera entre ambos territorios siga siendo invisible.



REDACCIÓN INTERNACIONAL

*Con AFP y Efe

