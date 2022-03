La guerra en Ucrania cumple hoy un mes. Desde entonces, la invasión que lanzó Rusia ha cambiado radicalmente el tablero geoestratégico mundial en estas últimas semanas, y creó una crisis humanitaria que ya deja 3,6 millones de personas que han huido principalmente a países de la Unión Europea (UE).



Según el último recuento realizado por el alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, 977 civiles han muerto (entre ellos, 82 niños) y 1.594 resultado heridos desde el 24 de febrero. La cifra, sin embargo, podría ser mucho mayor, según la ha reconocido la misma ONU, debido a las dificultades para contabilizar a las víctimas. Además de esto, unos 10 millones de personas, cerca de un cuarto de la población del país, han tenido que abandonar sus casas por la guerra.

“Este es verdaderamente otro hito trágico para el pueblo ucraniano”, dijo el portavoz de Acnur, Matthew Saltmarsh. Europa no había visto una afluencia tan rápida de refugiados desde la Segunda Guerra Mundial.



En el escenario geopolítico, la guerra aceleró las alianzas occidentales y creó un bloque liderado por Estados Unidos, el Reino Unido y la UE, que han impuesto duras sanciones para condenar las acciones rusas, lo que ha hecho que este país quede aislado de buena parte de la economía mundial. A propósito, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, llegó anoche a Bruselas para sostener tres cumbres claves para afianzar el apoyo a Kiev.

Vehículo militar ruso en inmedicaciones de Kharkiv. Foto: EFE/EPA/Andrzej Lange

¿Qué viene ahora?

Después de este mes, la gran pregunta ahora es hacia dónde va el conflicto en Ucrania y qué piensa hacer Putin.



El presidente ruso enfrenta una situación más difícil de lo que imaginaba cuando hace un mes ordenó invadir la exrepública soviética, pero está determinado a redoblar esfuerzos para alcanzar sus fines, afirman analistas.



Los objetivos de Putin no han cambiado desde el inicio de la invasión, el 24 de febrero: obtener la “neutralidad” y la “desmilitarización” de Ucrania, es decir, impedir que este país adhiera a la Otán.



El Kremlin ya no apuesta necesariamente por un derrocamiento del presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, convertido en un símbolo de la resistencia a la invasión.

La resistencia ucraniana complicó los planes de Putin, habituado a éxitos militares rápidos o contundentes, como en los casos de la anexión de Crimea en 2014 y de la intervención en apoyo del presidente sirio, Bashar al Asad.



Pero ante las dificultades para avanzar en el terreno y las duras sanciones internacionales contra Rusia, Putin “se encamina cada vez más hacia una guerra de destrucción”, apunta Marie Dumoulin, especialista del Consejo Europeo de Relaciones Internacionales (ECFR), un centro de reflexión sobre asuntos europeos.



“El tema no es tanto lo que Putin pretende obtener, sino de qué manera y a qué precio”, estima Tatiana Stanovaya, investigadora del Carnegie Moscow Center.

Si la situación se arrastra o permanece incierta, Putin puede salvar las apariencias arrancándole a Kiev concesiones políticas y ganancias territoriales.



“La clave de Putin es la fuerza, la presión y la victoria. No puede retroceder sin haber obtenido algunos trofeos”, sostiene Abbas Gallyamov, un analista independiente ruso y exredactor de discursos del Kremlin.



Putin “necesita un acuerdo sobre la neutralidad de Ucrania. Pero eso evidentemente es insuficiente. También quiere el reconocimiento (de la anexión) de Crimea y de (la independencia de) las repúblicas separatistas prorrusas de Lugansk y Donetsk”, añade Gallyamo.



Soldados ucranianos en Kharkiv. (Imagen de archivo) Foto: EFE/EPA/ANDRZEJ LANGE

Cumbre en Europa

Con este telón de fondo, Biden se reunirá este jueves con sus aliados occidentales en la cumbre extraordinaria de líderes de la Otán y también en las posteriores de la Unión Europea (UE) y el G7, destinadas a consolidar las posturas de Estados Unidos y sus aliados ante la invasión.



En coordinación con sus aliados europeos, Biden anunciará hoy sanciones a oligarcas y políticos rusos, y acordará con el G7 una iniciativa para coordinar la implementación de todas las restricciones impuestas a Moscú y dificultar cualquier intento de esquivarlas, según la Casa Blanca.



Las nuevas sanciones golpearán, entre otros, a más de 300 miembros de la duma, la Cámara Baja del Parlamento ruso, según el diario The Wall Street Journal.



El mandatario también tiene previsto prometer más ayuda humanitaria a Ucrania y el viernes hará un anuncio junto a sus aliados europeos sobre cómo conseguir que Europa reduzca su dependencia del gas de Rusia, adelantó el asesor de seguridad nacional del presidente, Jake Sullivan.



Antes de su viaje a Europa, Biden advirtió que Rusia, al ver contrariados sus planes de una victoria militar rápida, podría recurrir a armas químicas. Se trata de una “amenaza real”, dijo.



A propósito, el secretario de Estado estadounidense, Antony Blinken, informó este miércoles que su gobierno “determinó que miembros de las fuerzas rusas han cometido crímenes de guerra en Ucrania”.



REDACCIÓN INTERNACIONAL

Con AFP y Efe

