De forma coordinada, Estados Unidos, la Unión Europea y el Reino Unido anunciaron este martes una serie de sanciones en contra de Rusia luego de que Vladimir Putin reconoció a las repúblicas separatistas en Ucrania.



Las medidas tienen como propósito mostrar unidad en los países Occidentales en su intención por persuadir a Moscú de no lanzar una ofensiva total contra Kiev. La gran pregunta ahora es si estos anuncios tendrán algún efecto sobre el Gobierno ruso.



Lo cierto es que, aunque Putin se declaró abierto a nuevos acercamientos diplomáticos, aseguró que no cederá en sus exigencias en la crisis.

Además, la Cancillería rusa emitió este miércoles un comunicado en el que prometió una respuesta “fuerte” y dolorosa” a las sanciones anunciadas por Washington.



Por ahora, los tiempos de la crisis ucraniana los está marcando Putin, quien mantiene en vilo a la comunidad internacional rodeando de misterio sus verdaderas intenciones: invadir Ucrania, ampliar la zona bajo control de los separatistas o lograr con negociaciones un nuevo tablero geopolítico en la zona.



¿De qué se tratan las sanciones de Occidente?

El presidente Biden anunció lo que llamó "la primera tanda" de sanciones, que impedirán a Rusia captar fondos occidentales para reembolsar la deuda soberana (lo cual podría influir en el valor del rublo y aumentar el costo de los productos importados) y apuntan a las instituciones financieras y las "élites" rusas.



Por su parte, la Unión Europea aprobó sanciones este martes contra Rusia, que incluyen la prohibición de entrar en territorio europeo a altos cargos de ese país, límite al acceso por parte de Moscú a los mercados financieros europeos y un embargo comercial a las regiones de Donetsk y Lugansk.



Mientras tanto, el primer ministro británico, Boris Johnson, anunció este martes en el Parlamento que el Reino Unido aprobó sanciones contra cinco bancos rusos y varios individuos, después de que el presidente de Rusia, Vladímir Putin, reconociera los territorios separatistas prorrusos del este ucraniano.



Alemania, entre tanto, congeló la certificación del gasoducto clave Nordstream 2, el cual ya estaba terminado. Cabe mencionar que Rusia abastece el 40 por ciento de la demanda de Gas en Europa.

La controversia por presencia militar en la frontera continúa. Foto: AFP

¿Qué respondió Rusia?

El Gobierno ruso dijo este miércoles que siempre han demostrado que con todas las sanciones que le han impuesto, el país siempre ha sido capaz de “minimizar sus efectos”.



Rusia prometió el miércoles una respuesta "fuerte" y "dolorosa" a las sanciones estadounidenses anunciadas después de que presidente Vladimir Putin reconociera la independencia de dos regiones separatistas ucranianas.



"Que no haya ninguna duda: habrá una respuesta fuerte a estas sanciones, no necesariamente simétrica, pero bien calculada y dolorosa para Estados Unidos", dijo el ministerio ruso de Relaciones Exteriores en un comunicado.

¿Habrá espacio para la diplomacia?

Rusia denunció un "chantaje y una intimidación" por parte de Estados Unidos, pero afirmó que sigue "abierta a una diplomacia basada en los principios del respeto mutuo, la igualdad y la consideración de los intereses mutuos", agregó el ministerio.



Por su parte, Estados Unidos también se declaró abierto a nuevos acercamientos. No obstante, los Cancilleres de rusos y estadounidenses cancelaron las reuniones que tenían previstas para este jueves.



Pese a que el contexto es adverso y las posibilidades de resolución pacífica parecen reducirse cada día, Biden recalcó que "aún se puede evitar lo peor", pese a denunciar que la invasión ya había comenzado.



Mientras que el secretario general de la Otán, Jens Stoltenberg, dijo que esperaba un "ataque masivo" ruso en Ucrania.



REDACCIÓN INTERNACIONAL

*Con AFP y EFE

