¿Qué se sabe del asesinato de un turista de 23 años cerca de la Torre Eiffel, en París?

La Fiscalía Antiterrorista investiga el asesinato en París de un turista de nacionalidad alemana y filipina, perpetrado este sábado por un hombre francés fichado por islamismo y con problemas psiquiátricos, que hirió también a otras dos personas.



El atacante, Armand Rajabpour-Miyandoab, un francés de 26 años, fue detenido después de los hechos.



La Fiscalía Nacional Antiterrorista (Pnat) abrió una investigación por asesinato e intento de asesinato en relación con una actividad terrorista y por asociación ilícita criminal terrorista.



Otras tres personas de su entorno fueron igualmente detenidas, indicó este domingo la Pnat. El fiscal antiterrorista, Jean-François Ricard, celebrará una conferencia de prensa este domingo en horas de la tarde, según la misma fuente.



Igualmente habrá una reunión de seguridad por la tarde con la primera ministra Elisabeth Borne.



Los hechos tuvieron lugar este sábado hacia las 9 p.m. hora local, cerca del puente de Bir Hakeim, lugar altamente frecuentado por turistas por su proximidad a la Torre Eiffel. El atacante, apuñaló primero a un turista con doble nacionalidad alemana y filipina de 23 años.



Después de que el hombre muriera, el joven "atacó a la mujer de este turista alemán", pero un "taxista que vio la escena" permitió que se salvase, indicó el ministro francés del Interior, Gérald Darmanin.

Ich bin bestürzt über die terroristische Attacke in Paris, bei der ein Deutscher getötet und mehrere Menschen verletzt wurden. Unsere Gedanken sind bei den Verletzten, Familien und Freunden der Opfer. Wieder wird klar, warum wir uns Hass und Terror entschlossen entgegen stellen. — Bundeskanzler Olaf Scholz (@Bundeskanzler) December 3, 2023

Poco después atacó con un martillo a otras dos personas, una de 66 años de nacionalidad británica y otra francesa, de 60 años, cuyas vidas no corren peligro, según la Pnat.



El asesinato desencadenó una oleada de reacciones.



El canciller alemán, Olaf Scholz, se declaró "consternado" este domingo "por el ataque terrorista en París que mató a un alemán e hirió a viarias personas", en un mensaje publicado en X.



"No cederemos ante el terrorismo", declaró, por su parte, la primera ministra francesa Elisabeth Borne.



El presidente francés, Emmanuel Macron, envió sus "condolencias a la familia y allegados del ciudadano alemán" y escribió en X que sus "pensamientos" estaban con los heridos.



Este domingo por la mañana, los turistas paseaban tranquilamente a los pies de la Torre Eiffel. Algunos no se habían enterado de lo sucedido, mientras que otros aseguraron a la AFP que no estaban preocupados por su seguridad.



Investigación del caso en mediaciones de la Torre Eiffel Foto: AFP

Reivindicación



El atacante, que ya había sido fichado por actividades de islamismo radical y por problemas psiquiátricos, gritó "Allahu Akbar" ("Alá es grande") antes de ser arrestado, señalaron fuentes policiales.



El agresor habría dicho a los agentes que ya no "podía soportar" ver a musulmanes morir "tanto en Afganistán como en Palestina", declaró el ministro francés del Interior, Gérald Darmanin.



También habría expresado su malestar con "lo que estaba ocurriendo en Gaza" y que Francia era "cómplice de lo que Israel estaba haciendo" ahí, según el ministro.



Los investigadores estudiarán el seguimiento médico del autor de los hechos, un hombre con un "perfil muy inestable y fácilmente influenciable", declaró a la AFP una fuente de seguridad.



El ministro de Salud, Aurélien Rousseau, precisó este domingo que el atacante estaba sometido a un "seguimiento" psiquiátrico, pero no estaba hospitalizado.



Los servicios de inteligencia ya habían detenido al agresor en 2016 por preparar una acción violenta en el barrio de negocios de La Défense, en el oeste de París, según una fuente policial.



La misma fuente indicó a AFP que había sido condenado a cinco años de prisión y puesto en libertad tras cuatro años en la cárcel.



Rajabpour-Miyandoab, que vivía con sus padres en los suburbios de la capital, publicó un video en sus redes sociales en el que reivindicaba el ataque, confirmaron fuentes policiales y de seguridad a AFP.



En la grabación, hace referencia a "la actualidad, el gobierno, el asesinato de musulmanes inocentes", detalló la fuente de seguridad.



Los investigadores desconocen por ahora la fecha en que se grabó el video, pero aseguran que se publicó "simultáneamente" al acto, añadió.



El ataque ocurre menos de dos meses después del asesinato de un profesor en Arras, en el norte de Francia, que elevó el nivel de alerta por atentado al grado más alto del sistema.



También se produce ocho meses antes de los Juegos Olímpicos de París.

