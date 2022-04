Imágenes satelitales publicadas el lunes rebatirían la tesis rusa de que los muertos vestidos de civil en Bucha aparecieron luego de que el ejército de Rusia se retiró de la devastada ciudad ucraniana.



Fotografías de una calle de Bucha de mediados de marzo muestra los que serían varios cadáveres de civiles en la vía y a un costado del camino, donde recientemente funcionarios ucranianos dijeron haber encontrado múltiples cuerpos tras la retirada de tropas rusas.

Una imagen satelital proporcionada muestra una probable excavación de tierra en una tumba (derecha) cerca de la Iglesia de San Andrés y Pyervozvannoho en Bucha. La foto es del 10 de marzo. Foto: EFE/EPA/MAXAR TECHNOLOGIES Esta es la misma imagen satelital de la Iglesia de San Andrés y Pyervo zvannoho pero el 31 de marzo de 2022. La foto muestra la probable tumba en la parte superior. Foto: AFP PHOTO /Satellite image ©2022 Maxar Technologies Una imagen satelital del 18 de marzo muestra lo que parecen ser los cuerpos de varios civiles a lo largo de la calle Yablonska en Bucha, Ucrania. Foto: EFE/EPA/MAXAR TECHNOLOGIES Esta imagen del 31 de marzo muestra la misma calle en Bucha donde yacen cuerpos en la vía. Los cadáveres habrían permanecido varios días allí, lo que contradice la versión de Rusia. Foto: AFP PHOTO /Satellite image ©2022 Maxar Technologies

"Las imágenes del satélite Maxar en alta resolución recolectadas en Bucha, Ucrania (noroeste de Kiev), verifica y corrobora los recientes videos y fotos en redes sociales que revelaban cuerpos tirados en las calles y dejados a cielo abierto por semanas", dijo en un comunicado Stephen Wood, portavoz de Maxar Technologies.



El New York Times publicó un análisis de los acercamientos a la calle Yablonska en Bucha, y concluyó -tras compararlos con un video del 1 y 2 de abril que mostraba cadáveres en la vía- que muchos estuvieron ahí desde hace al menos tres semanas, cuando las fuerzas rusas controlaban esa población.



Fotógrafos de la AFP entraron a Bucha el sábado y confirmaron directamente la presencia de unos 20 cadáveres -todos vestidos de civil y algunos con las manos atadas- en escenas que han causado repulsión mundial y desatado acusaciones de crímenes de guerra.



El ministro de Defensa ruso ha negado cualquier responsabilidad al decir que todas sus unidades "se retiraron completamente de Bucha el 30 de marzo", mientras el Kremlin rechazó las imágenes explícitas que se conocieron desde el lugar y las llamó "falsas" e inventadas por Ucrania.



El reclamo se repitió el lunes en Naciones Unidas, cuando el enviado especial de Moscú Vassily Nebenzia reiteró en una conferencia de prensa que los cadáveres fotografiados en Bucha no estaban allí antes de que las tropas rusas dejaron la ciudad.



"De repente aparecen en las calles sobre el camino, uno por uno, a la derecha e izquierda, algunos moviéndose, algunos dando señales de vida", dijo, alegando que las escenas fueron "organizadas por la información ucraniana, una máquina de guerra de la información".



Sin embargo, las imágenes del satélite Maxar datan del 19 y 21 de marzo y muestran que los múltiples cuerpos ya estaban en esa calle para ese momento.



De acuerdo con el análisis del New York Times, las imágenes de Maxar muestran objetos oscuros similares en tamaño a los de cuerpos humanos que yacían en la calle entre el 9 y 11 de marzo.



Muchos de los cuerpos fotografiados por el satélite aparecen exactamente en la misma posición que muestra un video a ras de suelo en la misma calle, que filmó un miembro del consejo local ucraniano, y que aparecen en fotografías de medios internacionales.



En una segunda comparación paralela, el New York Times examinó un video publicado en Instagram donde un cuerpo se ve en la calle frente a dos vehículos. La imagen satelital del 21 de marzo muestra el cadáver y los automóviles en la misma ubicación.



