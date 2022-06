Los mandatarios de Francia, Alemania e Italia - Emmanuel Macron, Olaf Scholz y Mario Draghi - trasladaron este jueves en Kiev al presidente ucraniano, Volodimir Zelenski un mensaje de apoyo de Europa en su actual enfrentamiento con Rusia.



Los presidentes viajaron juntos en tren a Kiev, donde se les unió el presidente rumano, Klaus Iohannis, en una muestra del respaldo de la Unión Europea a Ucrania, invadida el pasado 24 de febrero por tropas rusas.



Este viaje "es un mensaje de unidad europea a los ucranianos y las ucranianas, de apoyo para hablar a la vez del presente y del futuro, porque sabemos que las próximas semanas serán muy difíciles", resumió Macron en unas breves palabras en el andén.



El canciller alemán, Olaf Scholz, le secundó al afirmar que el objetivo de su viaje a

Kiev es garantizar la solidaridad y la continuidad del apoyo a Ucrania ante la invasión rusa.



"Pero no sólo queremos demostrar solidaridad, sino garantizar también que la ayuda que estamos organizando - financiera, humanitaria, pero también cuando se trata de armas - continuará. Y que continuaremos con ella tanto tiempo como sea necesario para la lucha por la independencia de Ucrania", dijo Scholz.

Aspiraciones ucraniana a las Unión Europea

Los mandatarios europeos tienen prevista una reunión con Zelenski, quien reiteradamente ha pedido apoyo para entrar en la Unión Europea. El viaje tiene lugar en un momento clave, pocos días antes del Consejo Europeo de los próximos 23 y 24, en el que Ucrania espera un gesto simbólico muy fuerte de la Unión Europea.



El Elíseo - sede de la Presidencia francesa - insistió en que hace falta encontrar "un equilibrio entre las aspiraciones ucranianas" y las de otros países candidatos al ingreso en la UE atascados en sus negociaciones, además de que "no hay que desestabilizar ni fracturar la UE".



La visita de estos dirigentes europeos servirá también para hacer un balance de los últimos desarrollos en la situación de Donbas, así como de la situación del ejército ucraniano, según fuentes gubernamentales italianas.



Antes de ver al presidente ucraniano, Macron, Scholz, Draghi y Iohannis viajaron a la ciudad de Irpin, donde pudieron ver la enorme destrucción causada por la ofensiva rusa. Como ocurrió en la vecina Buch, en Irpin se descubrieron casi 300 civiles muertos tras la retirada de las tropas rusas a finales de marzo.



Allí, Emmanuel Macron, habló de "crímenes de guerra" tras comprobar la destrucción y haber comprobado "las trazas, los estigmas de la barbarie" en Irpin, "un lugar que ha sido destruido". Recordó que el Ejército ruso en esta guerra ha ocupado también "otras ciudades en las que se perpetraron masacres.



Hemos visto las primeras trazas de lo que son crímenes de guerra". Poco después de la llegada a Kiev de los líderes europeos Olaf Scholz, Emmanuel Macron y Mario Draghi sonó en la capital ucraniana la alerta antiaérea, según informaron los medios.



El corresponsal en Kiev de la cadena alemana NTV señaló que es habitual en esa capital oír la alarma antiaérea dos o tres veces al día, pero que ahora llevaba 48 horas sin activarse.



En el momento de la conexión precisó que la alarma llevaba sonando ya entre quince y veinte minutos y que el canciller alemán, el presidente francés y el primer ministro italiano, estuvieron en su hotel a la espera de que dejara de sonar la sirena.

Militares rusos en Donetks. Foto: EFE

Críticas a Macron por visitar Ucrania

La esperada visita del presidente centrista Emmanuel Macron a Ucrania indignó este jueves a la oposición en Francia, que la considera una instrumentalización cuando el oficialismo se juega el domingo su mayoría absoluta en el balotaje de las legislativas.



"Emmanuel Macron nunca hace nada o dice nada sin segundas intenciones electoralistas. (...) Usa esa imagen de jefe de guerra para intentar influir en las elecciones legislativas", aseguró en la radio France Inter la líder ultraderechista Marine Le Pen.



La oposición no cuestiona sus esfuerzos para intentar mediar entre Moscú y

Kiev, pero critica la elección del momento de su gira de tres días por Rumanía, Moldavia y Ucrania, que comenzó el martes con un inesperado discurso desde el aeropuerto de París-Orly.



A pie de pista, frente a un avión oficial con los motores encendidos, Macron habló de la gravedad de la situación en Ucrania y pidió, a su vez, a los electores que le den una mayoría de diputados "sólida", "por el interés superior de la nación". "Durante tres días, el avión político macronista no tendrá piloto. Tras adormecer la campaña al rechazar cualquier debate, él veía la segunda vuelta como una formalidad administrativa... íQué desprecio!", dijo a Le Parisien el izquierdista Jean-Luc Mélenchon.



Francia vive un maratón electoral desde principios de año para fijar su rumbo durante el próximo lustro.



El 24 de abril, los franceses reeligieron a Macron, frente a Le Pen, y ahora deben decidir si le dan una mayoría para que aplique su programa liberal. Pero no lo tiene fácil. Según los observadores, los electores lo reeligieron para impedir la llegada de la ultraderecha al poder y no por sus ideas. Además, justo después de esos comicios, una mayoría ya deseaba que perdiera su mayoría absoluta en la Asamblea.



REDACCIÓN INTERNACIONAL

Con información de AFP