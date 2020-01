En crucero, 7.000 personas esperan ante posible caso de coronavirus

Un total de 7.000 personas - 6.000 pasajeros y 1.000 miembros de la tripulación- están a bordo del crucero Costa Smeralda, que este jueves fue bloqueado en el puerto italiano de Civitavecchia, cerca de Roma, por un caso sospechoso de coronavirus.



"Estamos un poco preocupados. Nadie sube ni baja del barco con excepción de los médicos. Estas vacaciones corren el riesgo de terminar por ser una pesadilla", comentó uno de los pasajeros.



(Lea también: China construyó un hospital para el coronavirus en una semana).

De acuerdo con la empresa italiana Costa Cruceros, a cargo del viaje, la embarcación provenía de Palma de Mallorca y tenía programado una semana de viaje en el Mediterráneo occidental.



(Le puede interesar: Lo que debe saber sobre Wuhan, el lugar donde comenzó el coronavirus).

Vista de una de las cubiertas del crucero Costa Smeralda, atracado en el puerto de Civitavecchia. Foto: Filippo Rossi. Efe

La alarma de un posible caso de coronavirus llegó por una huésped de Macao que tenía fiebre alta y problemas respiratorios, lo que llevó a las autoridades de la nave a aplicar el protocolo previsto para esos casos.

La mujer, de 54 años, fue puesta en una cuarto aislado de la enfermería de bordo junto con su compañero de viaje FACEBOOK

TWITTER

"La mujer, de 54 años, fue puesta en una cuarto aislado de la enfermería de bordo junto con su compañero de viaje", afirmó una portavoz del centro de salud de Civitavecchia, quien añadió que tres médicos fueron enviados a bordo para realizar exámenes previos.



Según medios italianos, la pareja voló a Milán desde Hong Kong el 25 de enero, antes de subir al crucero, en el que hay 751 turistas chinos, según la agencia de prensa italiana Ansa.

Pasajeros del Costa Smeralda. Foto: AFP

Ahora se espera que los médicos especializados del hospital Spallanzani de Roma, encargados de los casos del nuevo coronavirus, informen en las próximas horas sobre los resultados. "La situación a bordo es serena. Todos han sido informados, explicó el comandante del puerto de Civitavecchia, Vincenzo Leone.



"Mi hijo y mis dos nietos están a bordo y no sabían absolutamente nada. Nosotros fuimos los que les informamos", contó Adriano Pavan a la AFP-TV. "A bordo todo es normal, no hay preocupación. Mi hijo nos dijo que durante dos o tres días la pareja usaba máscaras. En Roma, hay un montón de personas caminando con máscaras ", comentó.



De acuerdo con el diario italiano 'La Repubblica', el Costa Smeralda se detuvo en Marsella y Barcelona. "Todo lo que se necesitaba hacer se ha hecho. La situación está bajo control y en este momento no hay motivos para preocuparse a bordo", agregó Leone.



Por su parte, Silvio Brusaferro, presidente del Instituto Superior de Salud, afirmó que "hasta ahora, todos los casos (sospechosos) analizados en Italia han dado resultado negativo" y que "el sistema sanitario nacional está listo si hay algún caso de contagio con el nuevo coronavirus", indicó a la prensa

El peor balance de muertes en China

China informó este jueves del peor balance de muertos en un día, 38 fallecidos, por el nuevo coronavirus, mientras aumenta la preocupación a nivel mundial con cada vez más contagios.



La Organización Mundial de la Salud (OMS), que instó al "mundo entero a actuar", se reunirá este jueves para determinar si la epidemia constituye una emergencia sanitaria internacional.



REDACCIÓN INTERNACIONAL*

*Con AFP