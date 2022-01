Suecia aumentó las patrullas en la isla báltica de Gotland por el avance de la tensión en la zona y en medio del conflicto entre la Otán y Rusia por Ucrania. "A partir de hoy seremos más visibles y estaremos en plazas estratégicas importantes de carácter civil", declaró a la televisión pública sueca SVT Tomas Ängshammar, portavoz del regimiento de Gotland, en alusión, entre otros, al puerto y el aeropuerto de la mayor isla de Suecia en el Báltico.



El motivo es la "creciente actividad" en las zonas próximas a Suecia, por lo que se considera importante "mostrar a los habitantes de Gotland y a otros países que tenemos una defensa activa que se adapta de acuerdo con la situación".



La Defensa sueca considera no obstante que el riesgo de que este país escandinavo sufra un ataque es bajo.



La tensión entre Suecia y Rusia se ha incrementado en los últimos años, coincidiendo con el estallido del conflicto ruso-ucraniano, con denuncias mutuas de violaciones del espacio aéreo, sobre todo por el lado sueco.



El episodio más grave se produjo en 2014, cuando Estocolmo informó de una violación de su territorio por un supuesto submarino extranjero, apuntando de forma indirecta a Rusia, pero la principal prueba, unas fotos tomadas por particulares, fue descartada meses más tarde.



Suecia ha intensificado en los últimos años su colaboración con la Otán, de la que es país asociado, y ha aprobado varias partidas adicionales para aumentar el presupuesto en esa área.



Además se ha enviado por primera vez en casi tres lustros un destacamento permanente a Gotland, se ha restablecido el servicio militar obligatorio, permitido el despliegue de tropas de la Otán en territorio sueco y reeditado una guía con información sobre cómo actuar en caso de emergencia o invasión militar.



Las fuerzas armadas suecas convocaron en 2018 a los 22.000 miembros de la Guardia Nacional, un cuerpo permanente de reservistas voluntarios, para comprobar su capacidad de movilización, una medida que no se aplicaba desde 1975.



La situación en Ucrania continuará siendo peligrosa hasta que Rusia desista de sus ambiciones revanchistas, según expertos. Foto: AFP

Rusia tacha de desinformación todo pretexto para invadir Ucrania

El ministro de Exteriores de Rusia, Serguéi Lavrov, calificó este lunes de "desinformación total" las acusaciones de Washington de que Moscú orquesta una operación para crear un pretexto con el fin de invadir o entrar en Ucrania.



Según afirmó el jefe de la diplomacia rusa en una rueda de prensa junto a su homólogo croata, Gordan Grlic Radman, altos cargos estadounidenses "difundieron una desinformación total" de que Moscú prepara "una provocación con un ataque contra la población rusoparlante en el Donbás para tener una excusa para la invasión".



Tanto desde la Casa Blanca como desde el Pentágono, el Gobierno estadounidense afirmó el viernes que Rusia ha posicionado un grupo de operativos para llevar a cabo lo que en la jerga militar de EE. UU. se denomina "una operación de bandera falsa" en el este de Ucrania.



El portavoz del Departamento de Defensa, John Kirby, explicó que se trataría de una operación "diseñada para que parezca un ataque contra ellos (los rusos) o su gente, o gente que habla ruso en Ucrania, como una excusa para entrar" en suelo ucraniano.



La portavoz de la Casa Blanca, Jen Psaki aseguró, por su parte, que esos operativos rusos están entrenados en guerrilla urbana y en el uso de explosivos "para llevar a cabo actos de sabotaje contra las propias fuerzas rusas", que justifiquen esa intervención.



Lavrov citó a la secretaria de Prensa de la Casa Blanca según la cual, el modus operandi sería "similar al de 2014". "Ciertamente, la actual tragedia de Ucrania comenzó en 2014, pero no debido a una presunta provocación de Rusia, sino a consecuencia del golpe de Estado apoyado y en gran medida orquestado por EE. UU.", afirmó, en referencia a las protestas de la plaza Maidán que concluyeron con el derrocamiento del entonces presidente ucraniano, Víktor Yanukóvich.

El viceministro de Exteriores ruso (i) Serguéi Riabkov, y la subsecretaria de Estado de EE. UU., Wendy Sherman (d), y hablaron en Ginebra. Foto: Fotos: AFP y Reuters

Otán firma acuerdo con Ucrania sobre seguridad cibernética

La Otán firmó el lunes un acuerdo para reforzar su apoyo a Ucrania en seguridad cibernética, después que un ataque de piratería contra ese país hizo aumentar los temores de una eventual acción militar por parte de Rusia.



Este lunes, Ludwig Decamps, jefe de la Agencia de Información y Comunicaciones de la Otán, dijo que "hemos trabajado con éxito con Ucrania durante varios años, brindando capacidades clave e intercambiando conocimientos Con este acuerdo reforzado "profundizaremos nuestra colaboración con Ucrania para apoyarlos en la modernización de sus servicios de comunicaciones y tecnología de la información, al mismo tiempo que identificamos áreas donde se puede requerir capacitación para su personal".



En tanto, la embajadora de Ucrania ante la Otán, Natalia Galibarenko, dijo que el apoyo de la alianza militar permitirá "seguir introduciendo tecnologías y servicios de información modernos en el sistema de mando y control de las Fuerzas Armadas de Ucrania'.



