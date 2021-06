¿Qué países restringen la doble nacionalidad?

Alemania tiene normativas estrictas para la doble nacionalidad.

Según el medio Deutsche Welle (DW), Alemania lo permite contempla restricciones

para este asunto. “No se puede ser alemán si se acepta otra ciudadanía”, afirma DW.



Lo más común es que un ciudadano de otro país solo puede convertirse en alemán “si renuncia o pierde la ciudadanía previa”. Sin embargo, DW recalca que hay excepciones, cuando el país originario no permite la renuncia de la ciudadanía, por ejemplo.



El medio también agrega que los nacidos en este país deberán abandonar la ciudadanía alemana cuando deseen hacerse ciudadanos de otro país, a excepción de los miembros de la Unión Europea y Suiza.



A la lista de países que tienen restricciones en esta medida es Ucrania, que no contempla la doble ciudadanía.

