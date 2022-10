Rusia y Ucrania han intercambiado duras acusaciones sobre el uso de una peligrosa “arma de perturbación masiva”, también conocida como “bomba sucia”.



(Vea aquí: La 'bomba sucia': por qué Putin podría usar esta excusa en la guerra con Ucrania)



Según Moscú, las autoridades ucranianas están en la “fase final” de la fabricación de este artefacto, mientras que los aliados occidentales de Kiev aseguran que las declaraciones rusas son un pretexto para escalar aún más el conflicto en Europa del este.



(Lea aquí: La guerra en Ucrania: ¿una amenaza actual para la unidad de la Unión Europea?)

Pero, ¿qué se sabe realmente sobre la “bomba sucia”, cómo funciona y qué supondría su uso (o el pretexto de su utilización) en la guerra?

¿Qué es una ‘bomba sucia’?

Aunque no es un armamento nuclear, es una bomba convencional envuelta en materiales radioactivos destinados a ser diseminados en forma de polvo durante su explosión.



El término “bomba sucia”, también llamada “dispositivo de dispersión radiológica” (DDR), designa cualquier artefacto que, al detonarse, disemina uno o varios productos química o biológicamente tóxicos (NRBC: nuclear, radiológico, biológico o químico).



"Una bomba sucia no es un 'arma de destrucción masiva' sino un 'arma de perturbación masiva' que principalmente busca contaminar y dar miedo", resume la Comisión de Regulación Nuclear de Estados Unidos (U.S. NRC).

Facebook Twitter Linkedin

Foto de archivo de los bombardeos rusos en Ucrania. Foto: EFE/EPA/OLEG PETRASYUK

¿Por qué es peligrosa la ‘bomba sucia’?

El principal peligro de una "bomba sucia" viene de la explosión y no de la radiación. Solo las personas que están muy cerca del lugar de la deflagración se verían expuestas a unos niveles de radiación capaces de causar una enfermedad grave inmediata.



Sin embargo, el polvo y el humo radioactivos pueden propagarse más lejos y representar un peligro para la salud en caso de inhalación del aire o de ingestión de alimentos o agua contaminados.

¿Qué se sabe de su fabricación?

La "bomba sucia" utiliza un explosivo convencional y su principal objetivo es contaminar una zona geográfica y a las personas que allí se encuentren, tanto con radiaciones directas como por la ingestión o inhalación de materiales radioactivos.

Rechazamos la alegación claramente falsa de Rusia de que Ucrania se está preparando para utilizar una bomba sucia en su propio territorio FACEBOOK

TWITTER

Los materiales radioactivos necesarios para la elaboración de ese tipo de artefacto se suelen utilizar en hospitales, centros de investigación y establecimientos industriales o militares.



"Las sustancias radioactivas que provienen de instalaciones de almacenamiento de combustible nuclear utilizadas en la central nuclear (ucraniana) de Chernóbil pueden utilizarse" para fabricar una bomba sucia, señaló el lunes en un comunicado el general ruso Igor Kirillov, encargado de sustancias radioactivas y productos químicos y biológicos en el ejército ruso.



En marzo de 2016, la célula terrorista responsable de los atentados con bomba en Bruselas había previsto fabricar una "bomba sucia" radioactiva, tras vigilar por video a un "experto nuclear" belga.



(En video: Ucrania niega el uso de bomba sucia contra Rusia)

Facebook Twitter Linkedin

Una escuela en Járkov, Ucrania, fue objeto de un bombardeo en medio de la contraofensiva para recuperar la zona. Foto: María Senovilla. EFE

¿Qué dice Rusia sobre la fabricación de la ‘bomba sucia’?

"Según las informaciones de las que disponemos, dos organizaciones ucranianas tienen instrucciones específicas para crear la denominada 'bomba sucia'", declaró en un comunicado el teniente general Igor Kirillov.

Si los rusos llevaran a cabo un ataque de falsa bandera usando una bomba sucia, lo sabríamos de inmediato FACEBOOK

TWITTER

"Su trabajo entró en la fase final", añadió el alto cargo, responsable en el ejército ruso de las radiaciones, productos químicos y biológicos.



La afirmación de Rusia se produce al día siguiente de unas llamadas entre el ministro de Defensa ruso, Sergéi Shoigu, y sus homólogos de varios países de la Otán, en las que expresó sus preocupaciones por el posible uso por Ucrania de una "bomba sucia" en su propio suelo.

¿Qué dicen Ucrania y los aliados Occidentales?

"Si Rusia dice que Ucrania estaría preparando algo, eso solo significa una cosa: que Rusia ya ha preparado todo eso", reaccionó el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, acusando a Moscú de intentar justificar una escalada en el conflicto.



Por su parte, Estados Unidos está preocupado de que "las alegaciones falsas" por parte de Rusia de que Ucrania planea utilizar una "bomba sucia" sean utilizadas como pretexto para una mayor escalada en el territorio ucraniano.



"Rechazamos la alegación claramente falsa de Rusia de que Ucrania se está preparando para utilizar una bomba sucia en su propio territorio", dijo la portavoz de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre en su rueda de prensa diaria.

Facebook Twitter Linkedin

Vista de la explosión en el puente de Crimea (foto de archivo). Foto: AFP

¿Qué dice la comunidad internacional?

El Organismo Internacional de la Energía Atómica (OIEA) informó este lunes del próximo envío de una misión de inspectores a dos instalaciones nucleares de Ucrania por petición de las autoridades de Kiev.



La agencia nuclear de la ONU, de momento, tampoco tiene ningún indicio del desvió de material nuclear ni de actividades ucranianas no declaradas.

¿Qué supone esto para el conflicto?

Al acusar a Ucrania de querer detonar una "bomba sucia" en su propio territorio para que parezca un ataque ruso, Rusia vuelve a dar cuerpo a la hipótesis de una escalada nuclear, aunque algunos analistas no descartan una simple distracción.

Las sustancias radioactivas que provienen de instalaciones de almacenamiento de combustible nuclear utilizadas en la central nuclear (ucraniana) de Chernóbil pueden utilizarse FACEBOOK

TWITTER

"Los rusos están usando esta dialéctica de escalada por las dificultades reales en el frente", donde las tropas de Kiev lanzaron una contraofensiva que les ha permitido recuperar varios miles de km de territorio en el noreste y el sur, analiza una fuente militar occidental.



"Si hay un desequilibrio, se ve obligado a escalar para evitar una derrota táctica en el campo de batalla, que puede convertirse en una derrota estratégica", añadió.



De todos modos, la posibilidad de usar una "bomba sucia" para luego justificar un ataque nuclear táctico es poco creíble, según algunos expertos.



Por un lado, los servicios de inteligencia occidental no tienen indicios de que Rusia haya decidido usar armas nucleares.



Por el otro, "si los rusos llevaran a cabo un ataque de falsa bandera" usando una bomba sucia, "lo sabríamos de inmediato", declaró a la AFP William Alberque, experto en control de armas del Instituto Internacional de Estudios Estratégicos (IISS) de Londres.



"Es posible fabricar un arma química de la nada, pero el material nuclear tiene una huella muy identificable", explicó. "Solo es ruido para generar miedo, es una diversión" que Moscú tratará de aprovechar después alegando que disuadió a Kiev de utilizar una bomba sucia, estima.



REDACCIÓN INTERNACIONAL

EL TIEMPO

*Con Afp y Efe