¿Cómo funciona y para qué sirve el Sínodo de Obispos del Vaticano?

El Sínodo de Obispos es una asamblea de religiosos escogidos para debatir un tema específico y es considerado una de las instancias más democráticas de la Iglesia católica, fruto del Concilio Vaticano II, que modernizó a la milenaria institución en la década de 1960.



La idea es mantener el espíritu de 'colegialidad', poder exponer libremente los propios asuntos ante el pontífice y ayudar con sus consejos a gobernar mejor la Iglesia.

La institución del Sínodo fue creada por el papa Pablo VI el 15 de septiembre de 1965. Es el propio pontífice el que convoca el Sínodo, elige los temas por tratar, designa a sus miembros y suele presidir las reuniones.



Este año, en total, unas 250 personas, entre ellos 113 “padres sinodales” provenientes de la región panamazónica, además de los obispos de la región, junto con expertos, misioneros e indígenas, participarán, desde este domingo y hasta el 27 de octubre próximo, en las reuniones convocadas en el Vaticano sobre la Amazonia.



Al término de la reunión, los obispos entregarán un documento final con sus recomendaciones al pontífice, quien, con base en este texto –aprobado por al menos dos tercios de los prelados participantes–, preparará una “exhortación apostólica”.



El papa Francisco ha convocado en seis años de pontificado cuatro sínodos, dos de ellos dedicados a los cambios dentro de la familia y otro a los jóvenes.

Justo este domingo, el sumo pontífice llamó a los conservadores a no estar atados al 'status quo' y advirtió en su sermón que algunos líderes de la Iglesia se arriesgaban a convertirse en “burócratas, no pastores”.



Según los datos divulgados por el Vaticano, en este Sínodo participan también 28 cardenales, 29 arzobispos, 62 obispos, 7 obispos auxiliares, 27 vicarios apostólicos, 10 obispos prelados y 21 miembros no obispos. De ellos, 3 son de las Antillas, 6 de Venezuela, 13 de Colombia, 7 de Ecuador, 57 de Brasil, 11 de Bolivia y 10 de Perú.



También hay 12 invitados especiales, 25 expertos designados por sus competencias específicas en varios campos, y 35 mujeres, que no podrán votar.



AFP