'Solos no podemos', Guaidó habla en el Foro de Davos

Venezuela retornó después de 28 años al Foro Económico Mundial de Davos, representado por el presidente encargado, Juan Guaidó y presidente de la Asamblea Nacional, quien se dirigió a los dirigentes económicos y políticos del mundo para transmitirles el mensaje de que "solos no podemos".



Su visita a Davos coincide con el primer aniversario de su proclamación como presidente encargado de Venezuela, el 23 de enero de 2019 en Caracas.



"Necesitamos su ayuda ante el conglomerado criminal al que nos enfrentamos", dijo Guaidó en un discurso en la sala de congresos del Foro Económico Mundial que se celebra cada año en la estación de esquí suiza, donde el político venezolano y la canciller alemana Angela Merkel son las principales personalidades políticas en la jornada de este jueves.



El líder de la oposición dibujó un panorama sombrío para Venezuela, que enfrenta según él "una tragedia sin precedentes". "Venezuela no es un país en guerra. No oímos las bombas, pero sentimos el llanto, el dolor de las madres", aseguró.

Guaidó agradeció al Foro Económico Mundial por brindarle la oportunidad de dirigirse a una tribuna tan selecta e influyente, a la que prometió que los venezolanos seguirán firmes en sus esfuerzos para recuperar la democracia, pero que cuando esto se logre no habrá revanchismo. "Quiero decirles a los líderes que los venezolanos nos mantendremos firmes, pero que no vamos a repartir culpas", comentó.



Hace exactamente un año, varios países latinoamericanos y Canadá reconocieron a

Guaidó como presidente interino de Venezuela desde Davos, donde esta decisión fue anunciada por sus presidentes y otras autoridades que se encontraban en ese momento en esta cita anual.

Violando una prohibición para salir de su país, Guaidó viajó a Colombia, y desde allí a Europa. Mantuvo encuentros con responsables británicos en el Reino Unido y representantes europeos en Bruselas. Foto: EFE

A los ejecutivos de las más grandes compañías de Europa y el mundo, el presidente del Legislativo dijo que entre las acciones concretas que podrían tomar para ayudar a Venezuela está "detener el comercio ilegal de oro", ya que esto "está destruyendo el Amazonas y a las poblaciones indígenas" que viven en ese territorio.



Les explicó que ese oro ilegal -que mucha veces llega a otros países "lavado" y es vendido como si hubiese sido extraído de forma legal- financia a "la estructuras paraestatales" del Gobierno de Nicolás Maduro, así como a grupos armados ilegales, entre ellos los que intentan boicotear el proceso de paz en Colombia.

La visita de Guaidó a Davos coincide con el primer aniversario de su autoproclamación como presidente encargado de Venezuela. Foto: EFE

Guaidó se refirió a las sanciones internacionales contra su país -que algunos consideran que hacen más daño a la población que el régimen- señalando que a veces "son la única herramienta que tenemos para enfrentar este tipo de regímenes". "Hay que utilizarlas con claridad y con firmeza... hoy lamentablemente lo que podemos hacer en Venezuela es de carácter correctivo".



Además, reiteró que su estrategia internacional pasa por la diplomacia. "Ya no estamos hablando de reconocimiento como hace un año sino de acciones y la gran oportunidad que tenemos hoy es lograr consolidar, no solamente el reconocimiento diplomático, sino la presión necesaria para hacer frente a una dictadura", aseguró.



Luego de su intervención en el evento, el líder conversó con Ivanka Trump, hija del presidente de EE. UU., con Tony Blair, ex Primer ministro de Reino Unido y el ex secretario de Estado de EE.UU., John Kerry.

AFP y EFE