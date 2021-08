¿Qué diferencia hay entre Inglaterra, Reino Unido y Gran Bretaña?

Inglaterra, Reino Unido y Gran Bretaña no son sinónimos. Cada termino tiene distinto significado y los tendrás que tener en cuenta para no equivocarte al referirte a alguno de ellos en futuras ocasiones.



El reino Unido obedece al grupo de naciones integradas que forman el estado soberado de el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte. Las nacionad que la conforman son Inglaterra, Irlanda del Norte, Escocia y Gales.



Este Estado soberano representa a todos los países anteriormente mencionados, ante organizaciones internacionales como La Unión Europea y Naciones Unidas.



De otro lado, Inglaterra es uno de los país que pertenece al Reino Unido, junto con Gales, Escocia e Irlanda del Norte. Su capital es Londres y sus ciudadanos se denominan ingleses.



Finalmente, Gran Bretaña no debe ser confundido con Reino Unido, ya que este término se refiere al nombre geográfico -no político- de la isla situada en el océano Atlántico norte frente a la costa noroeste de la Europa continental y está formada por Inglaterra, Gales y Escocia.



