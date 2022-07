Serguéi Jirnov, un exespía del Comité para la Seguridad del Estado ruso, reveló las intenciones “nucleares” del presidente Vladimir Putin y generó temor entre los ciudadanos de Ucrania.



Ahora detractor del Kremlin, Jirnov dedica gran parte de su tiempo a aparecer en televisión y hablar sobre los siniestros planes de Putin.

Según AFP, el exintegrante del grupo de inteligencia considera que el líder del gobierno ruso es capaz de “hacer lo peor para pasar a la historia”.



Ambos se conocieron en los años previos a que Putin se convirtiera en el poderoso jefe de Estado de la Federación Rusa. “Siempre fue un ser despreciable”, opinó.

Vladimir Putin en su despacho presidencial del Kremlin. Foto: EFE/EPA/MIKHAIL KLIMENTYEV

“Vladimir es ruso como yo, pero encarna todo lo que no me gusta: el cinismo, la mentira, la falta de empatía, la brutalidad”, advirtió Jirnov en las primeras páginas del libro que escribió y ya se encuentra a la venta -se llama El engranaje y está sola y únicamente dedicado a la figura del presidente de 69 años.



Parte del odio que el exespía tiene por el mandatario posee una explicación. La primera vez que cruzaron miradas fue en 1980 , cuando Jirnov era un simple estudiante.



En aquella época, y según alega Jirnov, habría sido torturado por el futuro presidente, ya en el KGB, por pasar demasiado tiempo hablando con extranjeros.



Con el correr de los años, Serguéi afirmó haber tenido más encuentros con Putin en los que el actual líder del Kremlin intentó “pisotear su carrera” y “envenenarlo con metales pesados”. “Un mes después, me di cuenta también que me seguían regularmente”, dijo. En 2002, terminó por exiliarse en Francia.

Los planes con la invasión

Rusia concentra su ataque en Donestk desde hace varios días. Foto: AFP

Él tiene la intención de pasar a la historia como el segundo en haber utilizado una bomba nuclear. FACEBOOK

Con la llegada de la invasión rusa de Ucrania, Jirnov multiplicó sus intervenciones en la televisión francesa. Y desde entonces no paró de realizar alarmantes advertencias. “Conozco muy bien la mentalidad rusa, como funciona el Estado y tengo contactos en Rusia que me brindan información privilegiada”, sostuvo.



Y dijo de manera enigmática: “Es un viejito que solo piensa en una cosa. Y lo va a hacer”. Si bien no se refirió a los rumores sobre su salud, anticipó que Putin planea permanecer mucho tiempo en el poder y pronosticó lo peor a nivel nuclear, según pudo saber la agencia de prensa francesa.



“Él tiene la intención de pasar a la historia como el segundo en haber utilizado una bomba nuclear. Y ese uno de mis mayores temores”, reveló y completó: “Lo que menos le importa hoy en día es terminar convirtiéndose en el peor canalla y peor dictador de las últimas décadas”.







LA NACIÓN

ARGENTINA

GDA

