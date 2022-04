El canciller federal austriaco, Karl Nehammer, dijo este lunes que mantuvo en Moscú un diálogo "muy directo, franco y duro" con el presidente ruso, Vladímir Putin, a quien confrontó con "los graves crímenes de guerra" cometidos en Bucha, y al que subrayó la unidad de la Unión Europea (UE).



"La conversación con el presidente Putin fue muy directa, franca y dura", señaló el jefe de Gobierno austríaco, según un comunicado emitido por su oficina tras el encuentro que duró unos 75 minutos.



"Abordé los graves crímenes de guerra cometidos en Bucha (cerca de Kiev) y en otros lugares, y subrayé que los responsables deben rendir cuentas", agregó el mandatario conservador austriaco en la nota.



Putin recibió hoy a Nehammer, el primer dirigente occidental en visitar este país desde el inicio de la campaña militar rusa en Ucrania, según informó el Kremlin. La reunión tuvo lugar en Novo-Ogariovo, residencia presidencial en las afueras de Moscú, precisó Dmitri Peskov, portavoz del Kremlin.



Previamente, Nehammer reconoció que el viaje, que consideró "una misión arriesgada", fue iniciativa suya, de lo que informó tanto a la Unión Europea (UE) como al presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, con el que se reunió el sábado en Kiev.



"Hay que hacer todo lo que se pueda para ayudar a la gente en Ucrania a detener la guerra", justificó Nehammer.

Vladimir Putin en su despacho presidencial del Kremlin. Foto: EFE/EPA/MIKHAIL KLIMENTYEV

Por su parte, la Comisión Europea aseguró hoy que, "en principio, para nosotros cualquier esfuerzo para intentar la paz en Ucrania es útil. Estamos a favor de intentar traer paz a Ucrania de cualquier forma imaginable", según su portavoz, Dana Spinant.



Nehammer aseguró durante su visita a Ucrania que Viena apoyará el endurecimiento de las sanciones "en el marco de la UE mientras la guerra no cese" y advirtió a Moscú que el quinto paquete "no será el último".



También llamó a investigar los "crímenes de guerra" supuestamente cometidos por las tropas rusas en Ucrania, aunque negó el suministro de armamento debido a la neutralidad de Austria, que no pertenece a la OTAN.



A su vez, se negó, al igual que Alemania y Hungría, a apoyar la imposiciones de sanciones a las importaciones de gas ruso con el argumento de que esa medida sería muy perjudicial contra la economía nacional.



El viernes Zelenski se reunió con la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y el alto representante de la UE para la Política Exterior, Josep Borrell, quienes visitaron Kiev y su región.



EFE

