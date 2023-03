El presidente ruso, Vladimir Putin, realizó una visita sorpresa a la ciudad ucraniana de Mariúpol, devastada por los bombardeos, en su primer viaje en zona ocupada desde el inicio de la ofensiva rusa en Ucrania.



Putin llegó en helicóptero a Mariúpol, en el Donbás, e hizo un recorrido por la ciudad conduciendo él mismo un vehículo, informó este domingo el Kremlin.

Según las imágenes difundidas por la televisión estatal rusa el viaje tuvo lugar por la noche.



En las imágenes se puede ver al mandatario ruso en las calles conversando con residentes.



"Rezamos por usted", le dice una habitante, que asegura que la ciudad es "un pequeño paraíso".



Putin también visitó la recién reconstruida filarmónica local y recibió un informe sobre los trabajos de reconstrucción de Mariúpol, detalló el servicio de prensa del Kremlin.



Se trata de su primera visita a esta ciudad portuaria del sureste de Ucrania, devastada después de meses de asedio de las fuerzas rusas, que la capturaron en mayo de 2022.



Según el Kremlin, el presidente ruso también mantuvo una reunión en Rostov del Don (sur de Rusia), cerca de la frontera ucraniana, con oficiales del ejército ruso, entre ellos el jefe del Estado Mayor, Valery Gerasimov.



El mandatario ruso llegó a Mariúpol luego de que visitara el sábado Crimea, en el aniversario de la anexión de esa península por Moscú en 2014.

Vladimir Putin durante su visita a Crimea. Foto: EFE/EPA/SPUTNIK/KREMLIN POOL / POOL MANDATORY

Orden de captura pendiente

El presidente ruso efectuó estos viajes al día siguiente de que la Corte Penal Internacional (CPI), con sede en La Haya, pidiera su captura por la deportación de niños en zonas de Ucrania ocupadas por Rusia.



Kiev asegura que más de 16.000 niños ucranianos han sido deportados a Rusia desde el inicio del conflicto.



Rusia, que no forma parte de los países miembros de la CPI, consideró esa orden "nula y sin valor".



En Sebastopol, puerto de base de la flota rusa del mar Negro en Crimea, Putin asistió a la inauguración de una escuela de artes para niños junto al gobernador local, Mijaíl Razvojayev, según imágenes de la cadena de televisión pública Rossia-1.



"Nuestro presidente Vladimir Vladimirovich Putin sabe sorprender. En el buen sentido de la palabra", escribió en Telegram Razvojaev.



La visita no supuso ninguna pausa en las operaciones militares en el este de Ucrania, donde al menos dos personas murieron en bombardeos rusos, según fuentes ucranianas.



Rusia anexó Crimea el 18 de marzo de 2014, tras un referéndum no reconocido por Ucrania ni por la comunidad internacional.



El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, reafirmó en enero la soberanía de Ucrania sobre Crimea y su negativa a incluirla como concesión en alguna negociación de paz.

Un edificio destruido en la ciudad portuaria de Mariúpol, en el sureste de Ucrania. Foto: AFP

Nueva era

El lunes llegará a Rusia el presidente chino, Xi Jinping, en una visita en la que se firmará una serie de acuerdos que marcarán, según el Kremlin, el inicio de una "nueva era" en las relaciones entre los dos países aliados.



La visita de Xi, prevista hasta el miércoles, tendrá lugar casi 13 meses después del inicio de la ofensiva rusa en Ucrania, que en buena medida aisló a Moscú a nivel internacional.



Los occidentales esperan que Xi aproveche su visita a Moscú para pedir a su "viejo amigo" Vladimir Putin que ponga fin al conflicto.



China no ha condenado la ofensiva militar y ha tratado de presentarse como un actor neutral en la contienda. Su posición ha sido criticada por líderes occidentales, que creen que la potencia asiática está dando a Moscú cobertura diplomática.



Estados Unidos acusó incluso a China de estar planteándose la entrega de armas a Rusia, lo que Pekín negó con firmeza. Pese a estas acusaciones, los dos dirigentes van a abordar la cooperación militar y técnica, según el Kremlin.



