Los reveses sufridos por el ejército ruso en el este de Ucrania, calificados de "preocupantes", "deprimentes" o de "traición", y el llamado a los reservistas para servir en el frente de batalla, han inquietado a los dirigentes y a la opinión pública en Moscú, que ha comenzado a cuestionar públicamente la estrategia del Kremlin y al presidente Vladimir Putin por las acciones en medio de la guerra en Ucrania.



El portavoz del Kremlin, Dimitri Peskov, llamó hace pocos días a quienes expresan críticas a "tener mucho cuidado" y permanecer "en el marco de la ley", que castiga severamente a quienes "desacreditan" al ejército. Pese a ello, los comentarios no se detienen.



Las críticas por las fallas en Ucrania

Editorialistas, analistas, blogueros y responsables a favor de la ofensiva en Ucrania han aumentado las críticas en foros de televisión y en redes sociales, algo inconcebible hasta ahora.



Entre la oposición, golpeada por la represión interna que acompaña la ofensiva en Ucrania, las críticas también se han multiplicado.



En San Petersburgo, responsables locales han llamado al parlamento a lanzar un proceso de destitución contra Putin, aunque este no tenga ninguna opción de salir adelante.

Las tropas rusas han tenido que retroceder ante el avance de la ofensiva en Ucrania. Foto: AFP

Pero la novedad actual reside en la multiplicación de críticas procedentes de los círculos nacionalistas rusos.



La fulgurante contraofensiva ucraniana ha asombrado a más de uno, sobre todo porque no se trata del primer revés a las tropas rusas, que debieron retirarse de la región de Kiev en marzo y perdieron su buque insignia en el mar Negro en abril.



Para Egor Jolmogorov, tertuliano pro-ofensiva, solo hay dos explicaciones posibles: o Rusia ha sido "traicionada", o su ejército no es "apto para el combate".



"Es absolutamente imposible vencer a Ucrania con los recursos con los que Rusia intenta combatir, con métodos de guerra colonial donde solo se utilizan profesionales y mercenarios, sin movilización" de otras fuerzas, lanzó en un debate televisado el exdiputado Boris Nadeyin.



Al respecto, el ministerio de Defensa ruso desmintió hace unos días que se haya producido una debacle, calificando la retirada de "reagrupación" de sus fuerzas. Pero incluso las cadenas de televisión estatales, fiel sostén del Kremlin, no han podido ocultar su preocupación por los retrocesos en terreno, aumentando las presiones sobre Putin.



¿Putin podría salir del poder?

La pregunta que se plantean los expertos, teniendo en cuenta que las autoridades han encarcelado o empujado al exilio a la mayor parte de figuras de la oposición, es si esta reciente avalancha de críticas representa una amenaza para el presidente Putin.



Para Tatiana Stanovaia, fundadora del centro de análisis político independiente R.Politik, el riesgo en este momento para el dirigente es muy limitado.



Pero si la situación en el frente se degrada aún más "con más pérdidas, derrotas o una retirada", la relación entre "esos 'patriotas' y las autoridades se verán seriamente puestas a prueba", dice a AFP.



El presidente ruso, Vladimir Putin, decretó la movilización de reservistas, días después de conocerse el éxito de la contraofensiva de Ucrania. Foto: AFP

Para Sergej Summleny, un analista de los países del este europeo, la situación en Ucrania no es una amenaza directa al panorama político en Rusia, pues a pesar de las críticas y las manifestaciones, no hay señales de que estas vayan a terminar derrocando al presidente Putin.



“El grupo de la sociedad rusa que está protestando ahora mismo es un grupo muy pequeño, de unos cuantos miles de personas. Pero esa cantidad de personas no significan nada respecto al resto del país”, le dijo el analista al diario NIUS.



Según un análisis del mismo diario, actualmente Putin no recibe críticas por haber lanzado la guerra o por violar varios principios del derecho internacional, sino porque sus tropas están perdiendo en el terreno.



Por eso, según Summleny, es poco probable que ocurra un golpe de Estado o alguna maniobra directa contra Putin, teniendo en cuenta el respaldo que mantiene el presidente.



“La gente cercana a Putin está demasiado cerca de él. Y los que no lo son no tienen recursos para hacer nada”, le dijo al diario citado.



Así las cosas, una eventual salida de Putin del poder parece poco probable bajo el escenario actual.

