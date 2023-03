El presidente de Rusia, Vladimir Putin, lanzó una nueva ley que tiene como objetivo proteger el idioma ruso de la influencia de otros idiomas, especialmente el inglés.



De acuerdo con lo consignado en la iniciativa, esta medida forma parte de sus ideales de proteger a su nación de lo que él considera "un occidente que intenta destruir su país".

La ley estipula que al utilizar el ruso como lengua estatal de la Federación Rusa, no está permitido emplear palabras y expresiones que no se correspondan con las normas del ruso moderno, a excepción de las palabras extranjeras que no tengan equivalentes de uso generalizado en el idioma.



Caber recordar que, según el informe, previamente a la ley, los funcionarios tenían restricciones en cuanto al uso de palabras y frases que no se ajustaran a las normas del su lenguaje.

Vladimir Putin, mandatario de Rusia. Foto: EFE

Aun así, también se ha dicho que habrán algunas excepciones, teniendo en cuenta que varias expresiones dichas en otros idiomas ajenos al ruso ya se han vuelto parte de su diario vivir.



Esta medida ha sido tomada un año después del inicio del conflicto bélico con Ucrania, en el que Putin ha expresado en repetidas ocasiones su ideología de proteger a su país de la influencia occidental.



Por otro lado, según la agencia de noticias Reuters, aun no se tienen detalles de las penalidades que conllevaría el no cumplir con el mandato, teniendo en cuenta que este estará contemplado bajo las enmiendas a la ley de 2005, las cuales buscan apoyar el estatus ruso.

REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS