Putin está dispuesto a recibir al presidente ucraniano en Moscú 

El presidente ruso, Vladimir Putin, se declaró este jueves dispuesto a recibir en Moscú "en cualquier momento" a su homólogo ucraniano, Volodimir Zelenski, para hablar de relaciones bilaterales, pero del conflicto en el este de Ucrania le sugirió que hable con los separatistas.



"Si se trata de hablar de relaciones bilaterales, desde luego, estamos dispuestos a recibir en Moscú al presidente ucraniano en cualquier momento que él considere oportuno", aseguró Putin, interrogado sobre una propuesta de reunión hecha por Zelenski.



El mandatario ruso estimó no obstante que si Zelenski quería hablar del conflicto entre las fuerzas ucranianas y los separatistas prorrusos en el este de Ucrania, debía "sobre todo reunirse con los dirigentes" de las dos repúblicas autoproclamadas por los rebeldes y no con él.



"Ha habido muchas medidas encaminadas a destruir nuestras relaciones, lo que, por supuesto, no podemos sino lamentar. Si el presidente Zelenski quiere empezar a restablecerlas, no haremos más que darle la bienvenida", agregó Putin al margen de una reunión con su par bielorruso Alexander Lukashenko.

El presidente urcraniano, Volodimir Zelenski, propuso el martes a Putin una reunión en la zona de conflicto con los separatistas prorrusos en el este de Ucrania. Foto: AFP

El presidente urcraniano propuso el martes a Putin una reunión en la zona de conflicto con los separatistas prorrusos en el este de Ucrania, una propuesta que hasta ahora no obtuvo respuesta. Tras una larga tregua durante la segunda mitad de 2020, los choques aumentaron desde principios de año entre las fuerzas de Kiev y los separatistas.



La tensión aumentó en paralelo en las últimas semanas con el despliegue por Moscú de decenas de miles de soldados cerca de la frontera ucraniana y en Crimea, anexionada por Moscú en 2014, para maniobras militares. El ejército ruso anunció este jueves la retirada de estos soldados a partir del viernes, una decisión celebrada por Kiev.



AFP

