¿Putin asistirá a cumbre climática de Biden pese a insulto?

El presidente ruso, Vladimir Putin, planea participar en una cumbre climática organizada por su homólogo estadounidense, Joe Biden, según dos funcionarios con conocimiento de los preparativos en Moscú.



El Kremlin está trabajando en un discurso de Putin para la cumbre virtual, aunque no se ha conocido una decisión final sobre su participación, dijeron los funcionarios, que hablaron bajo condición de anonimato debido a que la información no es de carácter público.



El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios. Rusia no ha confirmado si Putin aceptará la invitación de Biden al evento que se realizará los días 22 y 23 de abril.



La participación de Putin seria su primer compromiso público con Biden como presidente de Estados Unidos en medio de fuertes tensiones en las relaciones.



El presidente Joe Biden se ha mostrado dispuesto a retornar al liderazgo de las mesas internacionales en temas como el cambio climático. Foto: SAUL LOEB / AFP

El mes pasado, el Kremlin reaccionó con molestia y Rusia retiro a su embajador en EE. UU. después de que, en una entrevista televisiva, Biden estuviera de acuerdo con comentarios sobre que Putin es un asesino.



Biden también advirtió que Putin "pagará un precio" por la supuesta intromisión electoral.



Estados Unidos está amenazando con nuevas sanciones por ataques de hackers que atribuye a Rusia y por el encarcelamiento del detractor del Kremlin Alexéi Navalni.



La Casa Blanca anunció en marzo que Biden había incluido a Putin y al presidente chino, Xi Jinping, entre los 40 líderes mundiales invitados a la cumbre climática, la primera gran reunión internacional de la administración.



El presidente de EE. UU. instó a todos los participantes a exponer en el evento como sus países "contribuirán a una mayor ambición climática", según la Casa Blanca.



BLOOMBERG

