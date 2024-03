Putin asegura que aprobó el canje de Navalny días antes de su muerte en prisión

El presidente ruso, Vladímir Putin, aseguró este domingo que aprobó el canje del líder opositor, Alexéi Navalny, días antes de que muriera repentinamente en una prisión ártica, deceso que calificó de "triste suceso".

"Yo dije: estoy de acuerdo. Pero lamentablemente pasó lo que pasó", afirmó Putin, quien por primera vez pronunció el nombre de Navalny, en una rueda de prensa tras lograr la victoria en las elecciones presidenciales

En su primera aparición pública tras los comicios que su país, dijo que no se dejará "intimidar" ni aplastar". "Jamás nadie ha logrado hacer algo así en la historia. Eso no ha funcionado hoy y no funcionará en el futuro. Nunca", aseguró Putin en un discurso televisado.

También agradeció a los rusos por votar en la elección presidencial que ganó ampliamente, según resultados preliminares, y saludó a los soldados que combaten en Ucrania.

Centros de votación en Rusia. Foto:EFE

"Quiero agradecer antes que todo a los ciudadanos, somos todos un solo y mismo equipo, a todos los ciudadanos de Rusia que acudieron a las urnas y votaron", declaró Putin ante su equipo de campaña en una aparición que fue transmitida por la televisión estatal.