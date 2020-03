Putin aplaza plebiscito constitucional en Rusia debido al coronavirus

El presidente ruso, Vladímir Putin, anunció este martes el aplazamiento del plebiscito constitucional previsto para el 22 de abril y declaró la próxima semana no laborable en todo el país para contener la propagación del coronavirus.



"La absoluta prioridad es la salud, la vida y la seguridad de la gente. Por eso, considero que la votación debe ser trasladada a una fecha más tardía", dijo Putin en un mensaje a la nación retransmitido por televisión.



(Lea también: La reforma con la que Putin estaría en el poder más tiempo que Stalin)

Putin ya había aludido anteriormente a la posibilidad de tener que posponer el plebiscito, debido a la pandemia, que ha alcanzado en Rusia los 658 casos, según informaron este miércoles las autoridades.



(Le puede interesar: Rusia: cárcel para quien viole cuarentena y hospital en tiempo récord)



En las últimas semanas Putin se había enfrascado en una intensa campaña electoral para lograr la aprobación de las reformas constitucionales.



En caso de que los rusos apoyen las enmiendas propuestas por Putin, este podría presentarse a la reelección en 2024 y también en 2030, algo que prohíbe la actual Constitución.



(Lea también: 100.000 cámaras vigilan a los confinados por el coronavirus en Rusia)

El presidente ruso, Vladimir Putin, con equipo de protección durante su visita a un hospital de pacientes infectados con el covid-19. Foto: AFP

"Debemos entender que Rusia, debido a su situación geográfica, no puede aislarse de la amenaza. Junto a nuestras fronteras hay países que se han visto gravemente afectados por la epidemia", señaló con gesto adusto.



Dirigiéndose a los ciudadanos, reconoció que "contener totalmente" la entrada del coronavirus en territorio ruso es "objetivamente imposible". "Lo que podemos hacer, lo hacemos, es decir, trabajar de manera profesional y organizada, adelantándonos", afirmó.



Putin anunció un paquete de medidas sociales y económicas para ayudar a la población, la primera de las cuales fue declarar no laborable desde el 28 de marzo al 5 de abril. "Es extremadamente importante contener la amenaza de una rápida propagación de la infección. Por eso, declaro la próxima semana no laborable con garantía de salario", indicó.

Rusia, debido a su situación geográfica, no puede aislarse de la amenaza FACEBOOK

TWITTER

El objetivo de dicha medida es "minimizar la velocidad de propagación de la enfermedad", explicó Putin, quien ordenó en enero el cierre de la frontera con China, origen de la pandemia.



También anunció que todos los subsidios sociales se prolongarán "automáticamente" por espacio de medio año. Y pidió a los rusos que obedezcan las recomendaciones de las autoridades, que ordenaron este miércoles el cierre de cines y lugares de ocio. "Créanme, lo más seguro ahora es quedarse en casa", resaltó.



EFE