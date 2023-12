'La paz vendrá cuando Rusia cumpla sus objetivos': Putin exige sumisión de Ucrania

Vladímir Putin frustró cualquier esperanza de paz con Ucrania en su primera rueda de prensa desde el comienzo de la guerra, llevada a cabo el pasado 14 de diciembre en Moscú, en la que también aseguró que el ejército ruso ha recuperado la iniciativa a lo largo de los 2.000 kilómetros de frente.



"La paz llegará cuando Rusia alcance sus objetivos", dijo Putin nada más arrancar la comparecencia celebrada a escasa distancia de la plaza Roja.



El presidente, de 71 años, no respondía ante la prensa local y extranjera desde diciembre de 2021, en vísperas del inicio de la operación militar especial.



En la rueda de prensa afirmó que si Ucrania no cesa el fuego y acepta los términos del país del oriente de Europa, no habrá paz. El líder ruso respondió en que los objetivos declarados por Moscú tres días antes del inicio de la guerra "no han cambiado" y que aún se sigue exigiendo "la desnazificación de Ucrania, su desmilitarización y su estatus neutral", dijo.



El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski. Foto: EFE

Con respecto a la desmilitarización, se informó que Kiev no quiere sentar en la mesa de negociaciones con Moscú, al parecer, el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, se niega a dialogar con Rusia mientras Putin siga al frente del Kremlin.



"O acordamos la desmilitarización, acordamos ciertos parámetros y, por cierto, durante las negociaciones en Estambul los acordamos, pero luego arrojaron estos acuerdos por la borda, pero ya los habíamos acordado. O hay otras posibilidades, ya sea para llegar a un acuerdo o para resolverlo mediante el uso de la fuerza. Eso es lo que ahora pretendemos", dijo Putin en la conferencia de prensa anual.



Y añadió que, a día de hoy, "Ucrania ya no produce casi nada (de armas). Traen todo desde fuera, gratis. Pero estos obsequios se pueden terminar cualquier día. Y, aparentemente, se están acabando".

¿Rusia al frente de la guerra?

Facebook Twitter Linkedin

Soldados ucranianos entrenan en Reino Unido. Foto: Alastair Grant / AFP

En respuesta a un corresponsal de guerra presente en el estudio, Putin destacó que sus tropas habrían recuperado la iniciativa en casi todos los sectores y estimo que, desde el comienzo de la contraofensiva enemiga el pasado junio, se destruyeron 747 tanques y casi 2.300 blindados ucranianos.



"Incluso siendo modestos, prácticamente en toda la línea del frente nuestras fuerzas están mejorando sus posiciones. Casi todos se encuentran en medio de activas acciones militares", señaló.



En cuanto a una posible nueva movilización, destacó que casi medio millón de hombres han firmado en los últimos meses contratos profesionales con las Fuerzas Armadas.



"Hasta ayer por la tarde, me informaron, ya se han reclutado 486 mil personas. Alrededor de mil quinientos se unen al ejército cada día en todo el territorio país", aseveró.



De igual forma, reveló que actualmente el contingente ruso en Ucrania la componen 617.000 hombres, entre los que figuran militares de carrera, movilizados y voluntarios.



El Kremlin comparó la actual invasión rusa de Ucrania con una “guerra civil” y enfatizó las diferencias entre lo que está sucediendo en la guerra entre Israel y Hamás, calificándolo como una “catástrofe”.



El líder ruso negó que el nivel de destrucción de Gaza tenga alguna similitud con lo que ocurre en Ucrania.



“Los rusos y los ucranianos son esencialmente un solo pueblo. Y lo que está sucediendo ahora es una enorme tragedia, similar a una guerra civil entre hermanos, cuando los hermanos se encontraron en bandos opuestos”, dijo.



Putin también mencionó que hay una posibilidad de abrir un hospital ruso para ayudar a las víctimas en Gaza, sin embargo, dijo que actualmente se considera inseguro continuar con la iniciativa.

Diálogos entre occidente y Rusia.

Contestando algunas preguntas de algunos medios occidentales, se reconoció que no se han dado las condiciones para reanudar el diálogo con Occidente.



"Cuando ellos comiencen a respetar a otras personas, a otros países, cuando busquen compromisos en vez de tratar de resolver sus problemas mediante sanciones o acciones bélicas, entonces se sentarán las bases fundamentales para el restablecimiento de las relaciones", señaló.

*Nota realizada con información de EFE.

Laura Nathalia Quintero Ariza

Redacción Últimas Noticias.

Escuela de Periodismo Multimedia El Tiempo.

