Suecia solicitará su adhesión a la Otán, anunció oficialmente este lunes la primera ministra, Magdalena Andersson, destacando que eso significa una nueva "era" para el país escandinavo.



"El gobierno ha decidido informar a la Otán de la voluntad de Suecia de convertirse en miembro de la alianza", declaró en una conferencia de prensa, un día después de que el gobierno finlandés también manifestó su intensión de entrar en la Alianza Atlántica.

La noticia de Sucia y Finlandia no cayó bien en el Kremlin. Por un lado, el viceministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Serguéi Riabkov, consideró que la intención de estos dos países son un "grave error". El presidente ruso, Vladimir Putin, por su parte, aseguró que la ampliación de la Otán solo sería un problema si esta incluye un despliegue de tropas en sus fronteras.

Suecia y Finlandia, rumbo a la Otán

"Dejamos una era para entrar en una nueva", según la primera ministra sueca El embajador sueco ante la Otán transmitirá en "poco tiempo" la candidatura de Estocolmo, según Andersson Suecia y Finlandia ya anunciaron su deseo de depositar

su candidatura de forma simultánea.



"Esperamos que (la adhesión) no tarde más de un año", con la necesaria ratificación por los 30 miembros de la Alianza Atlántica, declaró la jefa del gobierno sueco.



Por su parte, Finlandia confirmó este domingo su candidatura a la Otán, un anuncio que supone un reordenamiento de poderes en Europa a casi tres meses de la invasión rusa de Ucrania, a la que la Alianza prometió un apoyo militar "el tiempo que sea necesario".



El anuncio "histórico" de Finlandia de solicitar una adhesión a la Alianza Atlántica aún tiene que ser ratificado en el Parlamento, pero provocó la ira de Moscú, que amenaza con represalias. El Kremlin insiste en que las naciones nórdicas no tienen nada que temer, pero dejó de suministrar electricidad a Finlandia.



La mayoría de integrantes de la Otán respaldan la entrada de ambas naciones, aunque Turquía les acusa de dar cobijo a extremistas kurdos. Mientras se tramiten las solicitudes, que pueden tardar meses, la alianza ofrecerá a ambos países garantías provisionales de seguridad.

'Un grave error adicional cuyas consecuencias tendrán un largo alcance'

Facebook Twitter Linkedin

La primera ministra de Finlandia, Sanna Marin (izq.), y el presidente de Finlandia, Sauli Niinistö. Foto: AFP

Entretanto, las candidaturas de Suecia y Finlandia para integrar la Otán en respuesta a la ofensiva rusa contra Ucrania son un "grave error", consideró este lunes el viceministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Serguéi Riabkov.



"Es un grave error adicional cuyas consecuencias tendrán un largo alcance", aseguró el viceministro, citado por la agencia de noticias rusa ‘Interfax’.



Según el funcionario, la respuesta de Rusia "dependerá de las consecuencias prácticas de la adhesión" de los dos países nórdicos a la Alianza Atlántica."Para nosotros, está claro que la seguridad de Suecia y de Finlandia no se verá reforzada por esta decisión", subrayó, relevando que "el nivel de tensión militar aumentaría".

(Puede leer: Grupo de Ucrania gana en Eurovisión 2022 y Zelensky celebra triunfo).

Facebook Twitter Linkedin

El viceministro de Relaciones Exteriores, Serguéi Riabkov. Foto: EFE

El partido socialdemócrata en el poder en Suecia dio luz verde el domingo a la candidatura de la Otán, poco después de que el ejecutivo de Finlandia anunciara su deseo de ingresar a la organización occidental, que Rusia considera una amenaza existencial.



Para Finlandia y Suecia, dos países que nunca se habían unido a la Alianza ni siquiera en plena Guerra Fría, el cambio de rumbo fue el resultado de la ofensiva rusa contra Ucrania, ya que Rusia es vista como una amenaza por sus vecinos. Filandia, en particular, comparte unos 1.300 km de fronteras con Rusia.



Moscú justificó, entre otras razones, su ofensiva contra Ucrania por su acercamiento a la Otán y su apoyo político, diplomático y militar al gobierno ucraniano. El gobierno ruso quería así alejar a los occidentales de sus fronteras. Los países de la Alianza también están suministrando grandes cantidades de armas a las fuerzas ucranianas que han estado combatiendo al ejército ruso durante casi tres meses.

¿Qué dice Vladimir Putin sobre adhesión de Finlandia y Suecia?

El presidente Vladimir Putin dijo este lunes que Rusia no considera la decisión de Finlandia y de Suecia de adherir a la Otán como una amenaza, pero que Moscú va a reaccionar si hay un despliegue de infraestructura militar.



La entrada en la OTAN de Suecia y Finlandia no representa "una amenaza directa para nosotros (...) pero la expansión de infraestructura militar a estos territorios va a generar ciertamente una respuesta nuestra", afirmó Putin en una reunión televisada de la Organización del Tratado de Seguridad Colectiva.



Esta alianza liderada por Moscú agrupa a países de la antigua Unión Soviética e incluye además de Rusia a Bielorrusia, Armenia, Kazajistán, Kirguistán y Tayikistán.



"Esto es un problema que se crea completamente artificialmente porque se hace en el interés de Estados Unidos", dijo el mandatario ruso que agregó que la Otán se ha convertido "en el instrumento de política exterior un solo país".



Putin añadió que "todo esto exacerba una situación internacional que ya era difícil". Finlandia y Suecia se encaminan a efectuar un cambio de rumbo de su política de no alineamiento para unirse a la Otán, como defensa ante el temor de una agresión de Rusia después de que Moscú envió tropas a Ucrania el 24 de febrero.



Finlandia anunció el domingo su intención de integrar la Otán y el partido gobernante en Suecia dijo que apoyaba una adhesión, cimentando el camino para una candidatura conjunta.





REDACCIÓN INTERNACIONAL

*Con información de AFP Y Efe.

Más noticias

-El brasileño que renunció al ballet Bolshói por solidaridad con Ucrania

-Así se celebró el día de la Victoria en Rusia

-Rusia dejó de suministrar electricidad a Finlandia