El expresidente catalán Puigdemont sale de la cárcel italiana de Sassari

El expresidente catalán Carles Puigdemont salió de la prisión de alta seguridad de Sassari, en la isla italiana de Cerdeña, en la que se encontraba tras ser detenido este jueves en el aeropuerto de Alguer, en virtud de una orden del Tribunal Supremo español.



(Le puede interesar: Arresto del independentista Puigdemont aviva la tensión política en España)

El Tribunal de Apelación de Sassari ha considerado que su arresto en el aeropuerto de Alguer se realizó de acuerdo con la ley, pero ha decidido dejarle en libertad sin medidas cautelares y le ha convocado para el 4 de octubre para la vista en la que se decidirá sobre su entrega o no a España.



Su abogado en Italia, Agostinangelo Marras, dijo que Puigdemont estará presente ese día en el tribunal sardo, y explicó que el líder independentista no tiene restricciones de movilidad, a pesar de que en un principio se informó de que no podía salir de la isla italiana.



El defensor explicó que al leer el auto ha podido comprobar que el líder independentista, detenido este jueves en el aeropuerto de Alguer, en virtud de una orden del Tribunal Supremo español, puede moverse sin limitaciones.

Partidarios del eurodiputado catalán Carles Puigdemont protestaron frente al Parlamento Europeo en Bruselas, Bélgica, el 24 de septiembre de 2021. Foto: EFE / EPA / OLIVIER HOSLET

Pugidemont fue saludado a su salida por un grupo de independentistas de Cerdeña que coreaban su nombre y la palabra independencia, mientras sonaban canciones en catalán y ondeaban banderas de Cataluña y Cerdeña.



Rodeado de periodistas, tras salir de prisión, Puigdemont ha dicho que se encuentra "muy bien" y ha ironizado sobre el hecho de que haya salido libre: "España no pierde nunca las oportunidades de hacer el ridículo". Según Puigdemont, la "decisión" del Tribunal General de la Unión Europea sobre su libertad de movimientos por territorio europeo, en su condición de eurodiputado, era "clarísima".



Ha explicado que antes de aterrizar en el aeropuerto de Cerdeña, ayer jueves, "tenía una noticia de que había carabinieri" y pensó que "esto podía pasar", en alusión a su detención. Pero "sabemos también cómo puede acabar", ha dicho, confiado en que su caso se resolverá sin una extradición a España.



EFE

