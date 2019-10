Proyecto de ley en Polonia castigaría con cárcel la educación sexual

Los maestros que impartan nociones de educación sexual en Polonia podrían recibir hasta cinco años de prisión según un proyecto de ley sobre pedofilia, que cuenta con el apoyo del partido gobernante polaco Ley y Justicia, con mayoría absoluta en el Parlamento.

La norma, que se aprobó en primera lectura en la última sesión del Sejm (la Cámara Baja del Parlamento polaco), dice en su enunciado que pretende evitar que “se promueva la pedofilia” en las escuelas polacas y que los alumnos “sean alentados a ser sexualmente activos”.



Este proyecto de ley responde a una iniciativa popular impulsada por la fundación católica Paremos la Pedofilia, y busca evitar la apología de la pedofilia al proponer pena de prisión, entre otros, a los educadores que promuevan comportamientos pedófilos entre menores de 18 años. Actualmente, la legislación polaca sitúa en 15 años la edad de consentimiento sexual.



Según la ley, “la depravación incluye la educación sexual, la promoción de los anticonceptivos, profilaxis contra enfermedades de transmisión sexual, promoción de la igualdad, la tolerancia, la diversidad, la lucha contra la discriminación, exclusión y homofobia, la identidad sexual y la ideología de género”.

El pasado miércoles 16 de octubre, defensores de los derechos humanos, feministas y asociaciones en contra de la homofobia se dieron cita frente al Parlamento polaco en Varsovia para pedir que no se criminalice la educación sexual en los centros de enseñanza polacos. ‘Queremos educar, no adoctrinar’ es el lema de los manifestantes. Esta fue la primera concentración en contra del gobierno del partido Ley y Justicia tras las elecciones del domingo pasado, en las que la formación nacionalista-conservadora revalidó su mayoría absoluta en el Parlamento.



En su manifiesto, los protestantes afirmaron: “Como ciudadanas, mujeres y madres, cuyos hijos padecen abusos de pedófilos –también de aquellos vestidos con sotana que siguen impunes– demandamos tirar el proyecto a la basura y comenzar a preparar una ley que realmente defienda a los menores de edad”.



Para la Sociedad Polaca de Sexología, “aunque el término ‘educación sexual’ no se menciona explícitamente en el proyecto de ley”, el objetivo principal de la norma será precisamente la penalización de la educación sexual, ya que los autores del proyecto justifican el mismo alegando que “proporcionará protección legal a los niños y jóvenes contra la depravación sexual”.



El proyecto de ley ha sido descalificado también por el Tribunal Supremo polaco, que recomienda rechazarlo.

