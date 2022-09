El anuncio de la muerte de la reina Isabel II trajo consigo mucho dolor para el pueblo británico, pues la monarca estuvo al frente del país durante 70 años, en los cuales logró ganarse el cariño y el respeto de su pueblo y, por supuesto, de la comunidad internacional.

Aunque muchas personas han llorado su muerte, los más afectados con su partida son sus familiares, quienes, pese a que deben continuar con los actos protocolarios, han dejado ver en sus rostros la nostalgia de haber perdido a un ser querido.

De hecho, el príncipe William se pronunció por primera vez tras la muerte de Isabel II y destacó que mientras el mundo perdió a una líder, él perdió a una abuela, quien lo acompañó en los días más difíciles de su vida.

Los príncipes de Gales estuvieron a las afueras del castillo de Windsor saludando a los británicos que lloran a la reina Isabel II. Foto: Chris Jackson. AFP

"Yo, sin embargo, he perdido una abuela. Y aunque lloraré su pérdida, también me siento increíblemente agradecido. He tenido el beneficio de la sabiduría y la seguridad de la Reina en mi quinta década", escribió el heredero al trono a través de un comunicado del Palacio de Kensington.

Pero William de Gales también expresó su agradecimiento por todo lo que vivió junto a la Reina, por los momentos que compartió con sus hijos y por lo amable que fue con su esposa, Kate Middleton.

"Le agradezco la amabilidad que nos demostró a mi familia y a mí. Y le doy las gracias en nombre de mi generación por haber dado un ejemplo de servicio y dignidad en la vida pública que era de otra época, pero siempre relevante para todos nosotros", destacó el Príncipe.

Finalmente, el hijo del rey Carlos III confirmó que continuará con el legado de Isabel II y que, además, estará dispuesto a apoyar a su padre, en todo lo que necesite.

"Honraré su memoria apoyando a mi padre, el Rey, en todo lo que pueda", concluyó William.

