Las noticias en torno al funeral de la Reina Isabel II no paran. La polémica se ha encendido con la llegada de Harry y Meghan Markle, duque y duquesa de Sussex. Según informó el periódico The Telegraph, los duques no fueron invitados al banquete que se celebrará en el Palacio de Buckingham en honor a la monarca.



Se conoció que el evento será este domingo encabezado por el rey Carlos III y la reina consorte Camilla en la víspera del funeral de Estado.



Estarán presentes líderes del mundo y se espera que en total sean unos 500 asistentes, entre ellos, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, el francés Emmanuel Macron y el primer ministro canadiense Justin Trudeau.



Al parecer, Harry y Meghan recibieron en un principio la invitación pero luego fue revocada sobre la base de que, según el Palacio, la ocasión estaba reservada para la realeza "en servicio", publica el diario El Clarín.



Hay que recordar que ambos renunciaron a sus títulos para mudarse a Estados Unidos. Cuando llegaron al funeral de Isabel II, la prensa estuvo muy atenta a sus pasos y hubo especial atención cuando compartieron con el príncipe William y Kate, príncipe y princesa de Gales.



Al renunciar a su título, Harry no podía usar el uniforme militar, pero recibió un permiso para portarlo.

