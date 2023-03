Una de las consecuencias que tuvo que pagar el príncipe Harry luego de publicar su libro llamado ‘En La Sombra’, el pasado 10 de enero, fue haber sido expulsado por su padre, el rey Carlos III, de una propiedad de la familia real, ubicada en Reino Unido.

En su libro, el príncipe Harry dio a conocer varias historias y secretos del Palacío Real, o por lo menos del tiempo en el que vivió allí. Además, contó las razones por las que en 2020 renunció a los privilegios que tenía como miembro de la monarquía inglesa para mudarse a Canadá con su esposa Megan Markle y tener una vida más sencilla.



(Siga leyendo: South Park no enfrentará demanda por su parodia de Harry y Meghan Markle).



​Pese a que Harry tuvo éxito con ‘En La Sombra’, al siguiente día de publicarlo, recibió la noticia de que no podía ingresar a una vivienda, ubicada en Frogmore Cottage, Reino Unido. Según el diario The Sun, en este lugar vivió el príncipe junto a Megan Markle antes de independizarse.

"Podemos confirmar que se ha solicitado al duque y la duquesa de Sussex que abandonen su residencia en Frogmore Cottage", indicó el portavoz de Harry al medio citado.



Por otro lado, en una entrevista que le concedió Rebecca English, editora del Palacio Real, a Daily Mail, aseguró que esta decisión la tomó Carlos III por su posición como rey de Inglaterra, más no como padre, ya que a pesar de todo él amaba a su hijo.



(Lea: Así se burló la serie South Park de Harry y Meghan Markle).



“Él rey Carlos ama a Harry. Eso es un hecho. No, más que un hecho, en realidad. Pero Charles no es solo un padre, es un rey”. De hecho, la mujer afirmó que esta decisión la tomó el rey bajo la influencia de varios movimientos que estaban de acuerdo en desalojar a su hijo de las propiedades reales.

(Además: Príncipe Harry es amenazado por Al Qaeda tras confesar que mató a 25 afganos).



No obstante, según el diario The Sun, la pareja aún podrá ingresar a diferentes propiedades de la realeza, así como el castillo de Windsor, la casa Soho, la casa de campo de Nottingham, el Palacio de Buckingham y la cabaña Adelaida, en Reino Unido.

Más noticias

Las parejas más polémicas de la historia de la realeza

Mujer que le quitó la virginidad al Príncipe Harry dio detalles de su vida

Críticas a ‘Epa Colombia’ por dar dinero a personas por besar a su amiga 'trans'

Redacción ÚLTIMAS NOTICIAS