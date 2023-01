Una nueva crisis tendrá que afrontar esta semana la familia real británica. Esta vez por cuenta de las revelaciones de la nueva biografía del príncipe Harry en la que relata que fue agredido por su hermano, el príncipe William, en una discusión que sostuvieron en 2019.



La sorpresiva revelación hace parte de la autobiografía Spare (en español ‘De repuesto’) que será publicada en los próximos días y que fue anticipada en la noche de este miércoles por el diario británico The Guardian, que obtuvo una copia antes de su lanzamiento.

El ataque de William

Según revela el diario británico, Harry y William tuvieron una confrontación que terminó en una agresión física. Los hechos ocurrieron en Londres, en la casa en la que vivían los duques de Sussex, en el año 2019.



En su libro, Harry asegura que William llegó a su residencia con el objetivo de abordar la tensa relación entre los hermanos y las luchas que sostenía el príncipe con la prensa por cuenta de su matrimonio con la estadounidense Meghan Markle.



(Le puede interesar: La dura acusación de Harry a la monarquía: 'Mienten para proteger a mi hermano')



Sin embargo, el príncipe cuenta que cuando su hermano William llegó a su casa ya estaba muy enojado y “muy caliente”.



El duque de Sussex menciona que durante la discusión William llegó a calificar a Meghan como una mujer “difícil, grosera y abrasiva”, lo que puso el ambiente aún más tenso y generó una oleada de insultos entre los hermanos.

Harry y William, en la ceremonia por la muerte de Isabel II. Foto: EFE/EPA/JESSICA TAYLOR

“Después de que William se quejó de Meghan, Harry le dijo que estaba repitiendo la narrativa de la prensa y que esperaba algo mejor. Pero William, dice Harry, no estaba siendo racional, lo que llevó a los dos hombres a gritarse el uno al otro”, revela The Guardian.



Según la narración de Harry en su autobiografía, el príncipe William le aseguró que solo trataba de ayudarlo. Sin embargo, la reacción de Harry a esas palabras enfureció a William, quien lo agarró del cuello y lo lanzó al piso causándole heridas en la espalda.



“Dejó el agua, me llamó por otro nombre, luego vino hacia mí. Todo sucedió tan rápido. Muy rápido. Me agarró por el cuello, rasgó mi collar y me tiró al suelo. Aterricé en el plato del perro, que se partió debajo de mi espalda, los pedazos me cortaron. Me quedé allí por un momento, aturdido, luego me puse de pie y le dije que saliera”, dice Harry, según recopila The Guardian.



(Puede leer: El príncipe Harry teme que a su esposa le suceda lo mismo que a ‘Lady Di’)

El relato del duque de Sussex asegura que pese a que William lo instó a devolver el golpe, no quiso hacerlo. Al contrario, le pidió a su hermano mayor retirarse de su residencia.



William se fue y, poco después, se presentó de nuevo para disculparse por lo sucedido. "No es necesario que le cuentes a Meg sobre esto", afirmó.

William y Harry en compañía de sus padres: Diana y el ahora rey Carlos III. Foto: Johnny Eggitt / AFP

Según escribe Harry en el texto, no le contó inmediatamente a su esposa lo sucedido, pero narra que tuvo que hacerlo cuando Meghan descubrió algunos rasguños en su espalda por cuenta del golpe.



Meghan, dice el príncipe, “no estaba tan sorprendida ni tan enojada. Estaba terriblemente triste”.



Pese a que William y Harry solían ser una pareja de hermanos unida, su relación comenzó a debilitarse en 2018 tras el matrimonio del menor con la reconocida actriz estadounidense. De hecho, Harry afirmó en 2019 que él y su hermano habían seguido caminos diferentes.



(Siga leyendo: Meghan Markle habla de su relación con reina Isabel II: 'Estoy muy agradecida')

Pero las nuevas revelaciones de la autobiografía, que saldrá al público este fin de semana, prometen poner más tensión a la relación entre los príncipes.



El libro de Harry también tratará temas como la muerte de la princesa Diana, el afecto de Harry por la reina Isabel II, fallecida el pasado mes de septiembre, las denuncias de racismo en contra de Meghan Markle, entre otros.



Además de la publicación del libro, el príncipe concederá entrevistas a medios británicos y estadounidenses, por lo que vendrán más revelaciones que pondrán en jaque a la corona.

ANGIE RUIZ HURTADO

REDACCIÓN INTERNACIONAL

EL TIEMPO

