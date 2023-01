Las declaraciones del príncipe Harry siguen llegando como un balde de agua fría para la corona británica. Un día antes del lanzamiento de su autobiografía, el príncipe concedió una serie de entrevistas a medios británicos en las que reveló lo que ocurrió el día de la muerte de la reina Isabel II el pasado 8 de septiembre.



En las entrevistas, Harry reveló que el día de la muerte de su abuela la familia real tuvo una reacción “espantosa” con él, pese a que este solo quería despedir a la reina.

"El día en que ella murió, los miembros de mi familia tuvieron una reacción horrible. Es más, según todos los informes, lo que yo vi y lo que otras personas experimentaron, estaban a la defensiva”, dijo.



Y agregó: “Yo estaba como 'estamos aquí para celebrar la vida de la abuela y llorar su pérdida, ¿podemos unirnos como familia? Pero, colectivamente, no sé cómo podríamos haber cambiado eso”.



Harry, Meghan y sus hijos se encontraban en Reino Unido para un evento de caridad. Durante de su visita, se conoció la información de que la reina estaba bajo supervisión médica y, unas horas más tarde, se supo que falleció en el Castillo de Balmoral, en Escocia.



Harry y Meghan, abandonaron sus funciones como miembros a tiempo completo de la monarquía en enero de 2020. Foto: AFP

Ese día, los miembros de la familia se dirigieron juntos en un avión al Castillo para acompañar a la reina en sus últimos momentos de vida. Sin embargo, Harry relata que no fue invitado y que tuvo que llegar por su cuenta, por lo que no pudo ver a la reina con vida cuando llegó a Escocia.



“Le pregunté a mi hermano: ‘¿Cuáles son tus planes? ¿Cómo van a llegar Kate y tú?’. Y luego, un par de horas más tarde, todos los miembros de la familia que viven en el área de Windsor y Ascot estaban volando juntos en un avión. No fui invitado”, le dijo al programa 60 minutos.



Harry afirmó también en su libro de memorias que no pudo ir a Balmoral en compañía de su esposa Meghan Markle porque el rey Carlos III y otros miembros de la familia consideraron que ella no era bienvenida en dicho lugar.



En particular, Harry reveló que el rey le impidió ir con su esposa: "Carlos le dijo a Harry que no era correcto ni apropiado que Meghan estuviera en Balmoral en un momento tan profundamente triste. Se le indicó que Kate no iría y que los miembros de la familia deberían limitarse a los más cercanos”, dijo una fuente en el pasado.



Meghan no fue acogida desde el principio

En las entrevistas difundas este domingo, Harry también afirmó que su hermano William, heredero al trono británico, y su esposa Kate "se llevaron mal" con Meghan "desde el principio" debido a prejuicios sobre ella exacerbados por la prensa británica.



En la conversación con el periodista británico Tom Bradby, Harry dijo que los estereotipos sobre Meghan por ser "americana, actriz, divorciada, mestiza" actuaron como "una barrera" que impidió a William y Kate "acogerla".



Su hermano mayor, según afirma, llegó a agredirle tras discutir con él sobre su esposa estadounidense por calificarla de "grosera" y "abrasiva".



Harry explicó que William le expresó "sus reservas" antes de su boda con la actriz de la serie "Suits" en 2018, aunque no le prohibió casarse con ella. "Será difícil para ti", le advirtió no obstante.



Harry y Meghan. Foto: Facundo Arrizabalaga. EFE

Sobre la reina consorte Camila

En el libro y las entrevistas, el príncipe también criticó a la segunda esposa de Carlos y ahora reina consorte, Camila.



Escribió que tras la muerte de Diana, Camila "comenzó a jugar el juego extenso: una campaña dirigida a casarse y eventualmente alcanzar la corona". Citó detalles de conversaciones privadas que aparecieron en la prensa y "solo pudieron haber sido filtrados" por Camila.



Además, afirmó que Camila se volvió peligrosa por su necesidad de rehabilitar su imagen luego de que la princesa Diana la describió como la tercera persona en su relación.



El libro completo del príncipe Harry saldrá a la venta este martes 10 de enero y continuará dando de qué hablar sobre la monarquía británica y los duques de Sussex: Harry y Meghan.

El libro saldrá oficialmente a la venta el próximo 10 de enero. Foto: AFP

