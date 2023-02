El lanzamiento del libro del príncipe Harry, que se ha perfilado como una de las figuras más controversiales de la familia real, fue un rotundo éxito en ventas.



Se trata de 'Spare', o 'En la Sombra' (la versión en español), el libro en el que las memorias de Harry, el hijo menor del Rey Carlos III de Inglaterra y la difunta princesa Diana, son relatadas en primera persona.



Él también es el quinto en la línea de sucesión de la Corona británica, detrás de los hijos de su hermano William.

En esta autobiografía, el duque de Sussex deja escapar toda su rebeldía y sus cuestionamientos con respecto a su familia y a la institución en la que nació y se crió; reflexionado sobre cómo fue su infancia y el profundo efecto de la muerte de su madre, pasando por sus cuestionables momentos durante la adolescencia y su adultez en la milicia.

Precisamente, una de las tantas confesiones que hizo el duque lo tiene ahora en la mira de grupos extremistas afines al fundamentalismo islámico, principalmente, Al Qaeda.

El príncipe contó en la obra ciertos detalles de cómo mató a 25 militantes talibanes durante su rol en el ejército británico en Afganistán.



"No fue una estadística que me llenase de orgullo pero tampoco me dejó avergonzado. Cuando me encontré sumergido en el calor y la confusión del combate, no pensé en esos 25 como personas. Eran piezas de ajedrez quitadas del tablero, las personas malas eliminadas antes de que pudieran matar a las buenas", se puede leer en 'En la sombra'.

'En la sombra', la autobiografía del príncipe Harry. Foto: AFP

Esa revelación generó serias críticas de sus camaradas de guerra y algunos consideran que el propio príncipe puso en peligro su seguridad personal y la de su familia, ante una potencial venganza talibán, ahora en el poder.

Precisamente, eso fue lo que sucedió. En las últimas horas se dio a conocer que Al Qaeda incitó a sus uniformados a tomar venganza por las 25 vidas perdidas a manos del príncipe y va un paso más allá: le pide a la Corona británica que reduzca su esquema de seguridad para facilitar su muerte.



"La confesión del príncipe Al-Zanim (como lo llama la organización criminal) de que mató a veinticinco musulmanes afganos a sangre fría, y que eran solo piezas de ajedrez ante sus ojos, nos revela la cantidad de condescendencia, discriminación y amor a la criminalidad en los genes de este componente humano", se puede leer en un artículo de la revista 'One Unmah', de Al Qaeda.

Finalmente, se refirió con desdén al respecto de la familia real: "El mundo sabe que la Corona británica es parte de la civilización de los monos, que solo se preocupa por sus caprichos sexuales, y que la familia real es una familia caída dentro de una sociedad inglesa bestial y que no es digna de respeto y aprecio en absoluto".

