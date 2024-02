La 'breve visita' del príncipe Harry a su padre, el rey Carlos III, tras diagnóstico

El duque de Sussex, Harry, se dirigió este miércoles al aeropuerto londinense de Heathrow para embarcar en un vuelo de regreso a Los Ángeles (Estados Unidos), tras una breve visita al Reino Unido para visitar a su padre, el rey Carlos III, tras su diagnóstico de cáncer, según medios británicos.



El hijo menor del monarca había llegado este martes sin su esposa, Meghan, ni sus dos hijos, Archie y Lilibet, para visitar a su padre, con quien se reunió menos de 30 minutos en la residencia de Clarence House antes de que el rey partiera a su residencia campestre de Sandringham (este de Inglaterra).

Sin embargo, medios británicos como The Mirror aseguran que el encuentro entre Harry y el rey solo duró 12 minutos.



Ese medio reporta que, refiriéndose a la reunión, la escritora y socialité Lady Colin aseguró: "Tengo entendido que en realidad la reunión duró exactamente 12 minutos, no 30 minutos o 45 minutos y Harry se encargó, sin una invitación, de subirse a un avión, volar e informar a la oficina del rey, que estaba llegando."



Durante este viaje, Harry no vio a su hermano mayor, el príncipe William, heredero al trono británico, con quien mantiene una relación distante desde que Harry decidiera apartarse de la familia real en 2020, ni tampoco a su cuñada, la princesa de Gales, que se encuentra convaleciente tras una reciente cirugía abdominal de la que se recupera.



Los medios fotografiaron este miércoles a Harry en el aeropuerto acompañado de un equipo de ayudantes mientras se preparaba para embarcar en su vuelo.



La marcha de Harry a Estados Unidos, donde reside en Montecito con su familia, coincide con el regreso de su hermano William a la agenda pública por primera vez desde que se hiciera público el diagnóstico por cáncer del rey y la operación de Kate.



El príncipe de Gales participó este miércoles en el castillo de Windsor en una ceremonia de investidura, en la que se concedieron títulos honoríficos a distintas personalidades en el castillo de Windsor, a las afueras de Londres.



Además, agradeció los "amables mensajes" que ha recibido la familia real después de que el rey Carlos III fuese diagnosticado con un cáncer no especificado. "Realmente apreciamos los amables mensajes de todos. Gracias", dijo brevemente el príncipe de Gales al llegar a una gala del Servicio de Ambulancia Aérea, en el centro de Londres.



EFE