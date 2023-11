La inesperada llamada del príncipe Harry a su papá, el rey Carlos III, en su cumpleaños

El rey Carlos III cumplió 75 años el 14 de noviembre y fue sorprendido debido a una llamada hecha por su hijo menor, Harry, quien vive en Estados Unidos.

Sin importar la lejanía, la acción tomada por parte del duque de Sussex se interpretó como un intento de reconciliación, rumores decían que el hijo no había sido invitado a la celebración del rey.



Según The Telegraph, la llamada entre hijo y padre empezó de manera discreta y se dirigió en un tono familiar. En aquella llamada, Carlos III también habló con su nuera, Meghan Markle y con ella, saludo de igual forma a dos nietos.

La ceremonia tuvo lugar en la catedral de St Giles, en el corazón de Edimburgo. Foto: AFP

Esta inesperada llamada pasa en un momento cercano al estreno de la nueva temporada de la serie "The Crown", la cual detalla la muerte de la princesa Diana, madre del príncipe Harry.



La relación entre padre e hijo no ha tenido sus mejores momentos, pero eso no quita que al parecer, los dos están dispuestos a dejar los malos ratos atrás.

El príncipe Harry. Foto: AFP

Por ultimo, la llamada y las altas posibilidades de que haya una reunión entre príncipe y rey demuestran una reconciliación lo que significaría una nueva etapa en su relación padre e hijo.



por supuesto está, que este cambio es seguido muy de cerca por el público británico, sobre todo porque la serie arroja momentos muy importantes en la vida de la familia real.



