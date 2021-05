Guillermo y Enrique critican  entrevista engañosa a la princesa Diana

Los príncipes Guillermo y Enrique criticaron duramente este jueves a la red británica BBC y al periodista Martin Bashir por "la forma engañosa" en la que el reportero obtuvo una entrevista explosiva con su madre, la princesa Diana, en la que detalló la turbulencia de su matrimonio con el príncipe Carlos.



(Lea aquí: La BBC está contra las cuerdas por entrevista con Diana de Gales)

Lo hicieron horas después de la divulgación de una investigación independiente que reveló que Bashir utilizó documentos falsificados para obtener su entrevista exclusiva de 1995 con Lady Di, y que las autoridades de la BBC no investigaron adecuadamente cómo la había conseguido.



Difundida durante el programa Panorama en 1995 y seguida por 23 millones de espectadores, la entrevista propulsó la carrera de Martin Bashir, de 58 años en la actualidad, y supuso una verdadera bomba mediática.



(Además: Príncipe Harry confiesa que tomó drogas por presiones en su vida)



Guillermo dijo que la entrevista "contribuyó mucho" al estallido de la relación de sus padres, mientras que la falta de controles de la BBC "contribuyó significativamente a su miedo, paranoia y aislamiento" en los últimos años de vida de Diana.



Diana y Carlos se divorciaron en 1996 y ella murió un año después, a los 36 años de edad, en un accidente automovilístico en París, cuando estaba siendo perseguida por reporteros de la prensa rosa. Lady Di afirmaba que había "tres personas" en su matrimonio -en alusión a la relación que Carlos mantenía con Camila Parker Bowles- y admitía que ella misma tenía una aventura.



(No deje de leer: Denuncian 'engaño' en histórica entrevista de la BBC a Diana de Gales)



Pero, según la investigación independiente, el periodista fue acusado de falsificar documentos para conseguir la entrevista para el programa Panorama de la BBC. "A través de su comportamiento engañoso, Bashir logró organizar la reunión que condujo a la entrevista", indica el informe, elaborado por el juez retirado del Tribunal Supremo John Dyson.



"Es mi firme opinión que este programa Panorama no tiene legitimidad y no debe ser transmitido de nuevo", declaró Guillermo en una extensa declaración leída en persona en el Palacio de Kensington.



AFP