Tan solo 30 personas podrán estar en el funeral del príncipe Felipe

El pasado nueve de abril, la familia real británica anunció el fallecimiento del Príncipe Felipe de Edimburgo Una noticia que dio la vuelta al mundo y que entristeció el corazón de muchas personas en Reino Unido.



Mandatarios, personalidades y ciudadanos británicos lamentaron la muerte del consorte de la reina Isabel II y expresaron sus condolencias en redes sociales. Muchos de ellos, por lo menos los relacionados con la realeza, de no ser por la pandemia del nuevo coronavirus, habrían podido asistir al funeral, pero dadas las condiciones solo acompañarán a la Reina 30 personas.



El último adiós para El Príncipe de Edimburgo será el próximo 17 de abril en la catedral de San Jorge, en el Castillo de Windsor y la ceremonia se trasmitirá por televisión, para que los ciudadanos puedan participar desde sus casas. De hecho, está programado un minuto de silencio en todo Reino Unido en honor a Felipe.



Además, debido al coronavirus la familia real ha pedido que las personas no acudan a dejar ofrendas florales a las afueras del Palacio de Buckingham y del Castillo de Windsor. Por el contrario, solicitaron que quienes lo deseen pueden realizar donaciones a organizaciones benéficas o dejar su mensaje en un libro online de condolencias.



Algunos británicos han dejado tributos florales en el Castillo de Windsor. Foto: Ben Stansall. AFP

En cuanto a la ceremonia, los participantes deben ser solo 30 personas incluyendo al sacerdote, todos deben usar tapabocas y guardar un distanciamiento de por lo menos dos metros. De acuerdo con medios ingleses, será la Reina Isabel quien decida quiénes serán los asistentes.



Aunque aún no se ha hecho oficial la lista de invitados, el secretario privado del Duque de Edimburgo y el brigadier Archie Miller Bakewell podrán estar junto a la monarca, pues hacen parte de su círculo cercano. Además, entre quienes deberán asistir indiscutiblemente, se encuentran aquellos con mayor relevancia en la línea de sucesión al trono.



De acuerdo con la revista 'VanityFair', en el encuentro estarán La Reina y sus cuatro hijos; el príncipe Carlos, la princesa Ana, el príncipe Andrés y el príncipe Eduardo, acompañados de sus respectivas parejas. Asimismo, se espera que también asistan todos los nietos del Duque, incluido Harry, pero no los bisnietos, que por cierto aún son unos niños.



La revista también señala que, justamente, la presencia de Harry resulta un dilema para la Reina pues, tras la entrevista concedida por él y su esposa Meghan a Oprah, teme que se convierta en el foco principal de la ceremonia dedicada a la memoria de su abuelo.



Por otra parte, al renunciar a la realeza, el duque de Sussex no podría asistir con uniforme militar como el resto de la familia real, según lo estipulado en la Ley de Uniformes del Reino Unido. Situación que podría hacer ver inferior a Harry frente a los ojos de la Corona y el mundo, según 'VanityFair'.



