¿Quién heredaría el título del duque de Edimburgo tras su muerte?

La Casa Real británica anunció que el duque de Edimburgo, el príncipe Felipe, esposo de la reina Isabel II, murió este viernes a los 99 años. "Su Alteza Real murió en paz esta mañana en el castillo de Windsor", agregó en un comunicado que se emitió en su página web.



El príncipe Felipe muere tras haberse convertido en el consorte monárquico más longevo de la Corona británica, con más de setenta años junto a la reina Isabel II, a pesar de que llevaba retirado de sus obligaciones reales y de la vida pública desde 2017.

Tras la noticia de su muerte se ha empezado a hablar sobre qué viene para la monarquía británica. Los primeros análisis señalan que su fallecimiento apenas alterará las agendas públicas y los quehaceres del resto de la familia real, pues con su retiro él le dio una mayor visibilidad al príncipe Carlos, su heredero y primogénito, de 68 años, así como a sus nietos, los príncipes William y Harry.



Lo que sí genera dudas es qué va a pasar con su título nobiliario y quién lo heredaría.



El príncipe Felipe y la reina Isabel II tuvieron cuatro hijos: Carlos, príncipe de Gales y heredero de la Corona, nacido en 1948; la princesa Ana (1950); el príncipe Andrés (1960), y el príncipe Eduardo (1964). La pregunta que se hacen muchos es si alguno de ellos podría entonces heredar el ducado.

Una foto de 2007 que muestra a la reina Isabel II rodeada de la familia real. Foto: EFE

¿Quién heredaría el título nobiliario?

El Ducado de Edimburgo, título nobiliario de la realeza británica, solo ha tenido cuatro nombramientos desde que fue instaurado en 1726, y el último en ostentarlo ha sido Felipe, consorte de Isabel II.



Tras su muerte, la familia real ya tendría elegido el sucesor, aunque necesitará de la aprobación de la reina: el príncipe Eduardo, conde de Wessex, es el primero de la lista. Pero la sucesión no será sencilla, y hasta se presume que el título podría desaparecer.



Desde la última hospitalización de Felipe, en febrero pasado, comenzó a circular una preocupación ajena a su estado de salud: su título nobiliario. El ducado fue creado en 1726 por el rey Jorge I, y al no ser hereditario, solamente el monarca puede concederlo, por lo que la “contienda” por el ducado solo puede ser resuelta por Isabel II.



El príncipe Felipe recibió el título de manos de su suegro, Jorge VI, en la víspera de su boda, y es el primer hombre que lo lleva por matrimonio con un Windsor. Por tradición, los hijos varones del soberano reciben un ducado el día de su boda.

Felipe tuvo que hacer varios sacrificios para poder casarse en 1947 con la entonces princesa Isabel. Foto: ANDY RAIN / EFE

El heredero al trono, Carlos, además de ser príncipe de Gales, recibió el ducado de Conrnualles el día en que se casó con Lady Di. Por su parte, el príncipe Andrés ostenta el título del ducado de York, tras su matrimonio con Sarah Ferguson. Sin embargo, cuando el príncipe Eduardo, el menor de los cuatro hijos de Isabel y Felipe, se casó, no recibió ningún ducado. De hecho, el día de su boda fue nombrado conde de Wessex, un título por debajo del de duque y el de príncipe.



Las razones de por qué no se le brindó un título de duque, cuando hasta los nietos de la reina los ostentan (Harry, duque de Sussex, y William, duque de Cambridge), continúan siendo un misterio. Sin embargo, eso lo transforma en uno de los candidatos a recibir el ducado de Edimburgo.



Pero podría suceder que el príncipe Carlos herede el título de duque de Edimburgo y, si es rey en ese momento, el título se fusionará con la corona. Hasta hay rumores de que tras la asunción de Carlos o su hijo Guillermo, harán una reducción del núcleo familiar real y, si no le otorga a su hermano Eduardo el título, el ducado de Edimburgo estaría condenado a desaparecer.



A la fecha, estos han sido los nombrados como duques de Edimburgo:



- Federico, príncipe de Gales (1726-1751). Nieto primogénito del rey Jorge I de Gran Bretaña.

- Jorge, príncipe de Gales (1751-1760). Hijo del anterior duque de Edimburgo, Federico.

- Alfredo de Sajonia-Coburgo-Gotha (1866-1900). Segundo hijo de la reina Victoria del Reino Unido.

- Felipe Mountbatten (1947-2021). Casado con la reina Isabel II del Reino Unido.

*Con información de La Nación (Argentina) / GDA y EFE.

