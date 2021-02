Príncipe Felipe tiene una infección y seguirá hospitalizado

El príncipe Felipe, esposo de la reina Isabel II, está "respondiendo al tratamiento" por una "infección", informó este 23 de febrero el Palacio de Buckingham, que hasta ahora no había precisado las causas de su hospitalización desde hace una semana.



"El duque de Edimburgo permanece en el hospital King Edward VII", añadió el Palacio en un comunicado, precisando que el príncipe, de 99 años, está "respondiendo al tratamiento, pero no debería salir del hospital durante varios días".



Una fuente de Buckingham había precisado la semana pasada que no estaba afectado por el covid-19.



El príncipe Felipe y la Reina Isabel II habían recibido la primera dosis de vacuna contra el coronavirus a principios de enero. Según su hijo menor, el príncipe Eduardo,

Felipe está "mucho mejor" una semana después de su ingreso. "No ve la hora de salir", dijo el martes a 'Sky News'.



Debido a la pandemia de coronavirus, el príncipe consorte pasó el último año confinado en gran medida con la reina en el Palacio de Windsor, a excepción de una estancia de verano en el castillo escocés de Balmoral.



"En la fotografía, se ve a Su Majestad y Su Alteza Real mirando una tarjeta de aniversario hecha por el príncipe George, la princesa Charlotte y el príncipe Louis, junto con otras tarjetas y cartas enviadas por simpatizantes", escribió la cuenta oficial de la familia real en Instagram, hace cerca de tres meses. Esta fue una de las últimas fotografías de Felipe reveladas por esa cuenta.



El príncipe Felipe se retiró de la actividad publica en agosto de 2017, después de haber participado en más de 22.000 compromisos oficiales desde el acceso de su esposa al trono en 1952.



En junio de 2017, ya había sido hospitalizado durante dos días para tratar "una infección relacionada con una patología existente".



Fue operado de una cadera en 2018, y a finales de diciembre de 2019 fue hospitalizado durante cuatro días en el mismo hospital donde se encuentra actualmente "debido a problemas de salud preexistentes", según el Palacio.

AFP