Algunos fragmentos de un artículo publicado por el tabloide británico The Daily Mail eran "difamatorios" contra el príncipe Enrique, nieto de la reina Isabel, consideró el viernes el Tribunal Superior de Londres.



El príncipe Enrique había iniciado en febrero una acción judicial contra Associated Newspapers, uno de los mayores grupos de prensa británicos, tras un artículo del Mail on Sunday, la edición dominical del Daily Mail.

Según su defensa, el artículo acusaba falsamente al duque de Sussex de haber "mentido", de haber intentado manipular la opinión pública "cinícamente" y de haber "tratado de mantener en secreto" su recurso contra el gobierno para intentar obtener protección policial en el país.



El príncipe y su esposa, Meghan Markle, decidieron retirarse de la familia real en 2019, lo que les privó del derecho a la protección policial a expensas del contribuyente británico.



Actualmente, viven en Estados Unidos.

El príncipe Enrique y Meghan de Sussex. Foto: AFP

El duque Sussex se ofreció a hacerse cargo de estos gastos mientras estaba en el Reino Unido y ahora impugna ante los tribunales la negativa interpuesta por el Ministerio del Interior. Este procedimiento sigue en curso.



Según el juez Justice Nicklin, el artículo del Daily Mail puede dar a entender que el príncipe "intentó engañar al público" y considera que entra bien en el ámbito de la "difamación".



Según la ley británica, ahora corresponde al diario probar la veracidad de las acusaciones formuladas.



En sus declaraciones escritas a la corte en junio, Enrique había afirmado que el caso le había causado "una herida profunda, vergüenza y angustia".



En guerra abierta con los tabloides, el príncipe culpa a la prensa del corazón de la muerte de su madre Diana en 1997 en un accidente de coche en París, cuando estaba siendo perseguida por los paparazzi.



La pareja ha denunciado recientemente varias publicaciones por atentar contra la vida privada de su familia.





AFP

