Gobierno afgano se reúne con talibanes para intercambio de prisioneros

Una delegación de talibanes se reunió directamente con representantes del gobierno afgano por primera vez en 18 años para hablar de un intercambio de prisioneros, condición previa a negociaciones sobre el futuro del país, anunciaron este miércoles las autoridades afganas.



Las dos partes, que hablaron "cara a cara" en Kabul, lograron "avanzar en los aspectos técnicos" y "volverán a entrevistarse" el jueves para seguir negociando, informó el Consejo de Seguridad Nacional afgano en un tuit.



Es la primera vez que los talibanes, expulsados del poder por la invasión de Estados Unidos en 2001, se entrevistan oficialmente en Kabul con representantes del gobierno.



Los talibanes se negaron siempre a reconocer al gobierno afgano, alegando que era un "títere" de Estados Unidos. Recientemente, el gobierno y los talibanes habían conversado mediante una teleconferencia sobre la liberación de los prisioneros para evitar que sean contagiados con el nuevo coronavirus.



Un "equipo técnico" está en Kabul para "identificar a los prisioneros" cuya liberación piden los talibanes, explicó su portavoz Zabihullah Mujahid. Pero no "es una negociación. No hay ninguna discusión política", agregó el portavoz.



La liberación de 5.000 prisioneros talibanes a cambio de 1.000 integrantes de las fuerzas de seguridad afganas es uno de los puntos clave del acuerdo firmado el 29 de febrero pasado entre Estados Unidos y los insurgentes, un documento que el gobierno afgano no ratificó.



En ese acuerdo, Estados Unidos se compromete a retirar las fuerzas militares extranjeras de Afganistán en un plazo de 14 meses, siempre y cuando los talibanes respeten los compromisos de seguridad contraídos e inicien un diálogo interafgano.



El diálogo entre los talibanes y el gobierno fue retardado por la liberación de los prisioneros que aún no se concretó. Mientras tanto, la violencia continúa en Afganistán. Siete civiles, entre ellos seis niños, murieron por la explosión de una mina en una carretera de la provincia de Helmand (sur), un bastión talibán, indicó un portavoz de la provincia Omar Zwak.



AFP