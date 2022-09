Los británicos tendrán su nuevo primer ministro este lunes tras duras confrontaciones por conseguir el reemplazo del saliente Boris Johnson, en medio de la apatía y la desesperanza por la peor crisis de altos costos de vida desde la Segunda Guerra Mundial, atribuida en gran parte a los efectos de la guerra en Ucrania y las consecuencias de la salida del Reino Unido de la Unión Europea (‘brexit’).

En lo que algunos analistas han considerado como un “tortuoso ejercicio político”, se han enfrascado en las últimas seis semanas en sendas disputas por quedarse con las llaves del 10 de Downing Street, sede del poder británico.



Después de este mes y medio, la secretaria del Exterior, Liz Truss, de 45 años, de clase media de Oxford, y el exjefe de las finanzas públicas y excanciller Rishi Sunak, de descendencia india y nacido en Southampton, son los últimos dos candidatos que quedaron en contienda y con posibilidad de llegar al cargo.

De los dos, gana, según los expertos, quien logre convencer de tener las armas para atacar la histórica inflación (de 10,1 por ciento en julio) impulsada por alzas de las tarifas de electricidad y gas de más del 54 por ciento en abril y que volverán a duplicarse en octubre próximo.



Se trata de un proceso electoral único del sistema parlamentario del Reino Unido, en el que la decisión de quién será el primer ministro está en manos de solo 160.000 miembros del Partido Conservador (alrededor del 0,3 por ciento del electorado total del país), que gobierna desde hace 12 años, cuando David Cameron, consiguió arrebatar a los laboristas del poder.



Desde el 2012, han pasado tres gobernantes ‘tories’ (como también se denomina a esta tolda política): Cameron, Theresa May y Boris Johnson, quienes han renunciado al perder la confianza de sus copartidarios en el Parlamento.

Liz Truss, Ministra de Relaciones Exteriores del Reino Unido. Foto: JUSTIN TALLIS / POOL / AFP

La votación se cerró el pasado sábado y el anuncio oficial del nuevo líder se hará este lunes. El martes, el saliente Johnson llevará su renuncia a la reina Isabel II, en un acto simbólico tradicional, y el miércoles próximo el nuevo primer ministro será confirmado por la monarca.



La diferencia en esta ocasión es que estos encuentros se realizarán en el Castillo de Balmoral en Escocia, su residencia vacacional, en vez de hacerlo en el Palacio de Buckingham en Londres, sede oficial de la Corona británica.



Esta coyuntura política se desató en julio pasado cuando el carismático, pero polémico Johnson se vio obligado a renunciar, tras verse acorralado por las renuncias de casi 60 ministros y colaboradores que perdieron su confianza por escándalos relacionados con corrupción y manejo de la crisis durante la pandemia, incluyendo fiestas en la sede del gobierno que infringieron las reglas de confinamiento por covid-19.



Johnson había llegado al poder en julio del 2019, tras orquestar un agresivo plan para sacar del poder a su predecesora Theresa May, bajo la promesa de lograr el ‘brexit’, que completó en enero del 2020. Su popularidad lo hizo confirmarse en el puesto en elecciones adelantadas en diciembre del 2019 en un triunfo electoral que le dio mayoría al partido Conservador en el Parlamento.



Pero el manejo inicial de la crisis de la pandemia comenzó a hacerle migas a su popularidad, que terminó desmoronando por una seguidilla de escándalos por usar dineros de donantes del partido para renovar su apartamento en Downing Street, luego por mentir al Parlamento en el caso de las fiestas en sedes del gobierno y por proteger a un alto líder conservador acusado de acoso sexual a dos hombres en un club privado.

Facebook Twitter Linkedin

Liz Truss y Rishi Sunak. Foto: AFP y EFE

¿Quién se queda?

“La oferta de Rishi Sunak por Downing Street es como la de un boxeador al que le dicen al comienzo de una pelea que los jueces ya han decidido que ha perdido. Sunak ha tenido que seguir luchando mientras su oponente, Liz Truss, realiza una gira de victoria”, así describe la contienda de estas últimas semanas, Simon Jenkins, columnista político y autor de libros como ‘England's Hundred Best Views’, y ‘Mission Accomplished?, The Crisis of International Intervention’.



A juicio de Jenkins esa dinámica “ha dañado a ambos candidatos” y ha hecho que los miembros conservadores, y el público en general, aparentemente preferirían incluso al desacreditado Boris Johnson como primer ministro, quien al renunciar hace dos meses, tenía un índice de aprobación de solo el 19 por ciento.



“A mí me importa poco quién gane, al final tanto Truss como Sunak responderán a los intereses del Partido Conservador, mientras que el resto de nosotros los británicos tendremos que ver de dónde sacamos para pagar las facturas y no morirnos de hambre o frío”, aseguró a EL TIEMPO, Mick Gilfoyle, un ingeniero de 70 años pensionado, quien como el resto de los 67,2 millones de británicos han visto reducir su capacidad adquisitiva en más del 30 por ciento en los últimos cinco meses.

Facebook Twitter Linkedin

Rishi Sunak, exministro de Finanzas. Foto: EFE

Precisamente, el tema del bolsillo de los británicos es el que ha estado en el centro de la disputa electoral, en medio de un “verano de descontento”, como lo han calificado los diferentes sindicatos de trabajadores que ya han realizado varias huelgas en los sectores del transporte ferroviario, de correos y hasta de abogados, pidiendo mejoras salariales y condiciones de trabajo.



En ese sentido, el Congreso de Sindicatos de Trabajadores del Reino Unido (TUC, por sus siglas en inglés) está promoviendo un alza de los salarios del actual 9,50 libras esterlinas a 15 libras esterlinas por hora. Sin embargo, tanto Truss como Sunak creen que los incrementos de salarios podrían impulsar más la inflación. Los dos candidatos consideran que la solución está en la reducción de impuestos, aunque difieren en cuánto y cuándo aplicarla.

La secretaria de Exterior fue una de las miembros del gobierno en mantenerse leal a Johnson y se le ve como símbolo de continuidad, que pide bajar los impuestos de forma inmediata, mantener una política dura frente a la Unión Europea, que podría generar una guerra comercial con el bloque comercial.



Además, Truss dice que revertirá el reciente aumento en el Seguro Nacional del 1,25 por ciento, que entró en vigor en abril, y mantendrá un presupuesto de emergencia. Se compromete a eliminar un aumento planificado en el impuesto de sociedades, que aumentará del 19 al 25 por ciento en 2023. También dice que suspendería lo que se conoce como el “impuesto verde” y promete cambiar los impuestos para que sea más fácil que las personas se queden en casa para cuidar a los niños o a los familiares mayores.



También quiere crear nuevas “zonas de bajos impuestos y baja regulación” en todo el país para crear centros para la innovación y la empresa. De otro lado, asegura que no recortará el gasto público, a menos que haya una manera de hacerlo que no genere problemas en el futuro. Y, finalmente, adelantaría el objetivo de gastar el 2,5 por ciento del PIB en defensa hasta 2026 e introduciría un nuevo objetivo del 3 por ciento para 2030.



En cambio, Sunak, un multimillonario descendiente de una familia de la India, cree que debe haber más políticas de subsidio económicos a la población, algo que ya había promovido durante la crisis de la pandemia, mientras que él se mantiene menos propenso a la confrontación con Europa.



El exjefe de las finanzas cree que la actual crisis británica pasa por controlar la inflación, antes de reducir los impuestos, algo que tendría que dejarse para el año 2024. Al respecto, se compromete a reducir la tasa básica del impuesto sobre la renta en 1 penique en abril de 2024 y otros 3 peniques para el final del próximo período del Parlamento que sería a finales de ese año.



También se compromete a eliminar la tasa de IVA del 5 por ciento sobre la energía doméstica durante un año, si el precio máximo de las facturas supera las 3.000 libras esterlinas para el hogar típico, como está previsto para octubre próximo.



En temas salariales del sector público, Sunak cree que deben darse sobre la base de acuerdos que se establezcan por organismos independientes de revisión salarial.



Como jefe de las finanzas, elevó el Seguro Nacional en 1,25 peniques por libra para pagar la atención médica y social, pero también elevó el nivel de ingresos en el que comienza a pagarse a 12.570 libras esterlinas. También anunció un plan para aumentar el impuesto de sociedades del 19 al 25 por ciento en abril de 2023.



Promete mantener el gasto en defensa y dice que "deberíamos considerar el nivel mínimo actual de gasto del 2 por ciento del PIB como un piso, no como un techo".



Lo cierto es que en casi todos los frentes, los analistas coinciden en que la emergencia actual del Reino Unido es el resultado de tres políticas seguidas por los gobiernos ‘tory’: ‘brexi0', el bloqueo pandémico y las sanciones contra Rusia. La recuperación de cada uno requerirá inteligencia y coraje de alto nivel.



Hasta el momento, los analistas le apuestan al triunfo de Truss, aunque carece de ambas cualidades, según analistas. De acuerdo con Jerkins, la dirigente política “ha mostrado la superficialidad de una política estudiantil y se ha ganado, en el mejor de los casos, el tibio entusiasmo de su propio partido”. De cara a las elecciones generales, pautadas para mediados del 2024, la líder necesitará toda la ayuda posible para mantener a los conservadores en el poder, en un escenario en el que el Partido Laborista opositor supera con creces las encuestas.



Más inmediatamente, necesita comunicarse con Sunak. Si puede actuar con generosidad y dignidad, si puede superar la refriega y jugar bien sus cartas, beneficiará a su partido y a su país y, a la larga, seguramente a sí misma.



MARÍA VICTORIA CRISTANCHO

PARA EL TIEMPO

LONDRES