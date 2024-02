Rey Carlos III de Inglaterra publica su primer mensaje tras su diagnóstico de cáncer

En un comunicado difundido este jueves, el rey Carlos III de Inglaterra compartió sus primeras palabras públicas tras el reciente anuncio de su diagnóstico de cáncer.

(Lea también: En fotos: así es la casa en la que permanecerá el rey Carlos III durante su tratamiento).



El monarca publicó un mensaje para conmemorar el 50º aniversario de la independencia de Granada, miembro de la Commonwealth y antigua colonia del Imperio Británico.

Debido al inicio de su tratamiento contra el cáncer este lunes, el rey Carlos III se ha visto obligado a cancelar su agenda pública. Sin embargo, no ha dejado pasar la oportunidad de expresar su pesar por no poder unirse personalmente a las celebraciones en Granada. "Solo puedo pedir disculpas por no poder estar con ustedes en persona para celebrar este acontecimiento histórico", expresó el monarca.



En su mensaje, Carlos III hizo énfasis en su "admiración más profunda" por el progreso y desarrollo de Granada en las últimas cinco décadas, reconociendo al país caribeño como un ejemplo de democracia, derechos humanos y Estado de derecho.



"En conjunto, han convertido a Granada en un ejemplo de democracia, derechos humanos y Estado de derecho", manifestó el soberano británico.



Rememorando su visita a la isla hace cinco años, el Rey compartió los buenos recuerdos que guarda de aquel viaje y el cariño especial que siente por la nación y su gente.

Facebook Twitter Linkedin

El rey Carlos III fue diagnosticado con cáncer. Foto: AFP y iStock

El diagnóstico de cáncer del Rey fue revelado durante un tratamiento para un agrandamiento de próstata al que se sometió en enero.



Aunque la enfermedad no está relacionada con esta parte del cuerpo, según fuentes de la casa real, el Palacio de Buckingham ha mantenido en reserva los detalles específicos del cáncer.



A pesar de esta adversidad, se ha informado que el monarca continuará con sus labores de Estado, incluyendo las reuniones semanales con el primer ministro británico, Rishi Sunak, aunque su actividad pública permanecerá suspendida.

Más noticias en EL TIEMPO

*Este contenido fue hecho con la asistencia de una inteligencia artificial, basado en información de EFE, y contó con la revisión de la periodista y un editor.