El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, arremetió contra la propuesta de paz de Elon Musk para poner fin a la guerra en Ucrania y recomendó al dueño de Tesla y Twitter que viajara su país.

Musk generó un gran revuelo en octubre pasado cuando formuló en Twitter una propuesta de acuerdo de paz entre Rusia y Ucrania para acabar con los devastadores combates.



El multimillonario sugirió que la península de Crimea continúe siendo parte integral de Rusia, organizar referendos nuevos en las regiones ucranianas "anexionadas" por los rusos y un estatus de país neutral para Ucrania.



En un evento organizado por el diario 'The New York Times', Zelenski pareció burlarse fuertemente de la propuesta de Musk al decir que él debería visitar Ucrania.

Elon Musk. Foto: EFE

"Creo que alguien tiene influencia sobre él o está sacando conclusiones por su cuenta", declaró Zelenski mediante enlace de video, en referencia a Musk.



"Si quieres entender lo que Rusia ha hecho aquí, venga a Ucrania y véalo usted mismo", declaró Zelenski. "Y después me dice cómo terminar esta guerra, quién la inició y cuándo podrá terminar".



El fundador de Tesla y SpaceX lanzó en octubre un sondeo entre sus más de 100 millones de seguidores en Twitter sobre su propuesta de paz.

Zelenski respondió con su propio sondeo en la red social al preguntar: "¿Cuál @elonmusk te gusta más?", con las opciones "el que apoya a Ucrania" y "el que apoya a Rusia".



El presidente ruso, Vladimir Putin, quien envió tropas a Ucrania el 24 de febrero con el pretexto de "desnazificar" el país prooccidental, ha llamado a Kiev a negociar el fin del conflicto.

Pero Zelenski aseguró que nunca negociará con Rusia mientras Putin esté en el poder.

Rusia ocupa desde 2014 la península de Crimea y se ha anexionado unilateralmente cuatro regiones ucranianas: Jersón y Zaporiyia, en el sur, y Lungansk y Donetsk, en el este.



Sin embargo, el Ejército ruso no controla militarmente de forma total ninguno de estos territorios, en los que actualmente se libran fuertes combates.

Los bombardeos en territorio ucraniano han puesto en alerta máxima a la población. Foto: EFE

La empresa SpaceX, propiedad de Musk, financia la operación del servicio de Internet Starlink en Ucrania, donde se ha convertido en un salvavidas digital para soldados y civiles en medio de los ataques rusos a la infraestructura energética del país.



Musk, que había amenazado con retirar estos servicios de internet, se retractó posteriormente, aunque reconoció que la compañía estaba perdiendo dinero con esta actividad.



Zelenski también dijo, durante su participación en el encuentro, que no creía que hubiera una amenaza inmediata de que el presidente de Rusia, Vladimir Putin, usara armas nucleares ahora que la guerra entra en una nueva fase de combate invernal.



Precisó que el riesgo de que Putin usara armas nucleares no era su mayor temor, y que no debería ser el mayor temor de Occidente. “No creo que use armas nucleares”, dijo Zelensky, "esta es mi opinión", citó el diario neoyorquino.



En cambio, las democracias occidentales deberían estar más preocupadas por las ambiciones militares expansionistas de Putin, dijo. Si su ejército logra conquistar partes de Ucrania, advirtió, otras democracias vecinas podrían ser las siguientes.

EFE y AFP

