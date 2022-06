En una entrevista publicada por el diario Bild, el presidente polaco, Andrezej Duda, criticó duramente las conversaciones de su homologo francés Emmanuel Macron, y el primer ministro alemán, Olaf Scholz, con Vladimir Putin.



(Lea: ¿Cuáles son las sanciones que Ucrania impuso a Putin?)



En el marco del conflicto en Ucrania, el mandatario polaco aseguró que dichas conversaciones solamente legitimaban una guerra ilegal emprendida ante un estado independiente y soberano.



(Le interesa: Rusia nombra primer ministro en autoproclamada república popular de Donetsk)

Asimismo, Duda hizo una comparativa entre Putin y Adolf Hitler, cuestionando: "¿Alguien habló así con Adolf Hitler durante la Segunda Guerra Mundial? No he escuchado tales voces".



Aunque las llamadas entre mandatarios fueron para buscar la liberación de prisioneros de guerra, y en el caso de Macron para detener el conflicto en oportunidades varias, esto fue mal visto por miembros de la UE.



En la misma línea comparativa entre Putin y Hitler, Volodomir Zelenski, presidente de Ucrania, aseveró que la petición de algunos miembros del bloque occidental para ceder territorio, era "apaciguar" a Rusia como se hizo con la Alemania Nazi en 1938, antes del inicio de la Segunda Guerra Mundial.



No es la primera vez que Duda realiza la comparativa alemana con su homologo ruso, recordando que meses atrás aseguró que la "operación especial rusa" tiene grandes semejanzas a cómo las tropas alemanas invadieron y atacaron a la población polaca en el siglo XX.

REDACCIÓN INTERNACIONAL

