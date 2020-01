España reconoce a Juan Guaidó pero Pedro Sánchez no se reunirá con él

El Gobierno de España mantiene su apoyo a Juan Guaidó como presidente encargado de Venezuela y el hecho de que el presidente Pedro Sánchez no vaya a reunirse con él no supone un cambio en la línea política sobre Venezuela dijeron fuentes del gobierno de Madrid.

Fuentes del Gobierno de Sánchez, que se encuentra en Davos participando en el Foro Económico Mundial, no han querido precisar la razón por la que Sánchez no va a recibir al líder opositor venezolano.



Han asegurado que "no hay cálculos" en este sentido por parte del Gobierno para no ofender al régimen de Nicolás Maduro como tampoco se pretende debilitar a Guaidó, a quien España, recuerdan, reconoció como presidente encargado de Venezuela.



España, recalcan, sigue teniendo los mismos intereses que tenía cuando se lanzó "casi en solitario" y reconoció a Guaidó antes que sus socios europeos. Juan Guaidó, han insistido, es el presidente encargado para conseguir que se convoquen elecciones, "tiene el apoyo de España y lo va a tener", han reiterado.

Reunido con los líderes iberoamericanos en #Davos2020 . La situación en Venezuela, donde urgen elecciones libres y democráticas, y la transición política en Bolivia, centran la conversación con @Lenin e @IvanDuque. Reitero mi compromiso con América Latina en la política de la #UE pic.twitter.com/mSpcJJgUcH — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) January 22, 2020

Y han considerado que no hay que darle más importancia a "ese simbolismo" que supone que sea la ministra de Asuntos Exteriores, Arancha González Laya, la que pueda recibir a Guaidó y no el propio Sánchez.

'Tiene el apoyo de España'

Venezuela ha ocupado buena parte de la conversación que Pedro Sánchez ha mantenido en Davos con los presidentes de Ecuador, Lenín Moreno, y Colombia, Iván Duque.



Según las fuentes del Gobierno español, los tres han tenido una 'tormenta de ideas' sobre qué pueden hacer para conseguir que este año se celebren elecciones democráticas en Venezuela y para paliar la situación de refugiados de ese país, que se está volviendo en muchos casos "insostenible".

El primer ministro británico, Boris Johnson, recibió en Londres al presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó. Foto: Cortesía

Hay cinco millones de refugiados venezolanos y Colombia acoge a un millón y medio, mientras que en Ecuador hay otro medio millón.



El resto está repartido en otros países, sobre todo Brasil. España considera que es necesario que todos los grupos que pueden hacer presión internacional -el de contacto, el de Lima o la iniciativa noruega- aúnen esfuerzos con el objetivo de una cita con las urnas.



Y han hablado del problema humanitario de la crisis venezolana, con cuestiones como la de las vacunas, que empiezan a escasear en Venezuela.



"La situación en Venezuela, donde urgen elecciones libres y democráticas, y la transición política en Bolivia" han centrado la conversación entre los tres líderes, ha tuiteado la cuenta de Pedro Sánchez con fotos del encuentro con Moreno y Duque.