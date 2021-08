Enviado de Putin dice que el presidente afgano merece ser juzgado por huir

El enviado especial del presidente de Rusia, Vladimir Putin, para Afganistán, Zamir Kabúlov, afirmó este lunes que el presidente afgano, Ashraf Ghani, "merece ser juzgado" por huir del país.



Kabúlov en declaraciones a canal de televisión Zvezdá, del Ministerio de Defensa de Rusia dijo: "No abandonó (Afganistán), huyó. Y huyó de la manera más vergonzosa".



Recordó que en un mensaje televisado al pueblo afgano Ghani dijo que "estaba dispuesto a dar la vida y que lucharía hasta el final, pero qué pasó en realidad: fue elegido de manera dudosa, gobernó mal y terminó de manera vergonzosa. No tengo otra forma de definir a esta persona", indicó Kabúlov, para luego añadir: "Merece ser juzgado por el pueblo afgano".



En una entrevista con Rossíya 24, otra cadena de televisión rusa, el enviado de

Putin afirmó que Moscú no duda de la capacidad de los talibanes para llegar a acuerdos. "Si comparamos la capacidad de llegar a acuerdos, desde hace tiempo los talibanes me parecían más capaces de llegar a acuerdos que el Gobierno marioneta de Kabul", añadió.



A la pregunta de hasta qué punto se puede confiar en las promesas de los talibanes, Kabúlov respondió que Moscú parte de la base de que los acuerdos deben cumplirse.



En todo caso, recalcó que hasta este momento, en lo que se refiere a la embajada de Rusia en Kabul y a las de los países aliados en Asia Central, los talibanes cumplen los acuerdos. "Es un señal prometedora. Somos gente que se fía, pero no hasta tal grado. Seguiremos atentamente el desarrollo de la situación", concluyó Kabúlov.

Ashraf Ghani se encuentra en los Emiratos

Los Emiratos Árabes Unidos anunciaron el miércoles haber acogido al expresidente afgano Ashraf Ghani y a su familia tras su huida del país después de la victoria talibana. Los Emiratos "acogen al presidente afgano Ashraf Ghani y a su familia por razones humanitarias", anunció la agencia oficial WAM, citando al ministerio de Asuntos Exteriores.



Ashraf Ghani declaró el domingo que dejó su país para evitar un "baño de sangre", reconociendo que "los talibanes ganaron". En ese momento, el expresidente, sin decir dónde se encontraba, declaró estar convencido de que si se hubiera quedado en Afganistán, "innombrables patriotas morirían y que Kabul sería destruida".



"Los talibanes ganaron por las armas y son desde ahora los responsables del honor, del control y de la preservación del país", añadió en un mensaje en Facebook.



Circulaban numerosos rumores desde su marcha sobre su destino final: Tayikistán, Uzbekistán, Omán y, como así fue, los Emiratos Árabes Unidos. No es la primera vez que este rico país del Golfo acoge a dirigentes y sus familias exiliados de sus países.



