La policía de Austria advirtió este miércoles de una posible amenaza terrorista islamista contra instalaciones religiosas en Viena y aumentó por ello la presencia de sus agentes en numerosos puntos de la ciudad.



En un mensaje emitido en Twitter, la policía informó esta mañana a la población de que a lo largo del día se observarán "más fuerzas policiales con equipamiento especial en la ciudad", y habló de "medidas preventivas".

Los servicios de inteligencia austriacos DSN habrían recibido indicios de que se podría estar planeando un atentado islamita en Viena, agregó el mensaje.



"Basado en una evaluación de la amenaza realizada por el DSN, se ordenó como medida de precaución el aumento de la vigilancia y custodia de lugares y objetos neurálgicos en Viena. Por ello, en las zonas públicas se verán fuerzas policiales uniformadas", explicó la policía.



A media tarde, la policía precisó en otro mensaje de Twitter que la posible amenaza no se dirige únicamente contra iglesias cristianas "sino contra lugares de culto e instituciones de diversas confesiones".



En los entornos de la catedral de San Esteban, situada en el corazón del casco histórico de Viena, se encontraban a media tarde del miércoles numerosos vehículos de las fuerzas de seguridad.



Las autoridades instaron a la población a no publicar en las redes sociales rumores ni vídeo o fotos relacionados con esta alerta.



La prensa austriaca habló hoy de "informaciones no confirmadas", según las cuales los supuestos planes de ataque podrían estar dirigidos contra instalaciones de la diáspora siria cristiana en Austria, un país que en los últimos años ha acogido a decenas de miles de refugiados procedentes de Siria.



El párroco de la catedral de San Esteban, Toni Faber, confirmó en declaraciones a la agencia de noticias católica Kathpress que tiene conocimiento del posible peligro y agradeció a las fuerzas de seguridad que hayan tomado medidas inmediatas.



En todo caso, los indicios sobre un posible ataque no son tan evidentes para justificar un cierre de la catedral, agregó un portavoz de la Archidiócesis de Viena.



En otra parte menos céntrica de la ciudad, testigos vieron como agentes de la policía registraron las instalaciones de la iglesia sirio ortodoxa, informa la agencia de noticias APA.



La iglesia copta ortodoxa de Viena fue informada sobre el posible peligro, confirmó un obispo, citado por el diario Kronenzeitung, que habla de una posible amenaza contra esa comunidad.



También el ejército austriaco, encargado de la protección de instalaciones diplomáticas en Viena, participó en el operativo de seguridad.



"Nuestras fuerzas que custodian habitualmente las embajadas están sensibilizadas", dijo un portavoz del ejército federal austriaco en declaraciones a APA.



Viena, considerada una de las ciudades más seguras de Europa, sufrió en noviembre de 2020 su primer y hasta ahora único atentado islamita en el centro de la ciudad.



Un joven islamita austriaco disparó entonces contra los transeúntes, matando a cuatro personas e hiriendo a decenas más, antes de ser abatido por la policía.

