Pese a crisis y diferencias, Londres y Bruselas insisten en posbrexit

El primer ministro británico, Boris Johnson, y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen, mantuvieron una conversación telefónica este lunes sobre las negociaciones comerciales posbrexit, estancadas particularmente en torno a la pesca.



Pero también hablaron de otro tema que ha cobrado relevancia en los últimos días: la crisis sanitaria, agravada en el Reino Unido por la aparición de una mutación del coronavirus que provocó el cierre de fronteras por parte de decenas de países y paralizó el tráfico de mercancías con la vecina Francia.



Esta situación, sumada a la dificultad para lograr un acuerdo, ha hecho que crezcan las voces que apuestan por prolongar el periodo de transición.



Este lunes, el alcalde de Londres, Sadiq Khan, pidió al Gobierno de Johnson que solicite una extensión del periodo transitorio ante el doble caos.

"Estoy instando al Gobierno a pedir oficialmente la extensión del periodo de transición del Brexit", escribió Khan en Twitter, quien ya había defendido esa idea ante el Comité Europeo de las Regiones este mismo mes.



"Asegurar nuestra cadena de suministro y luchar contra la pandemia del coronavirus requieren, más que nunca, los esfuerzos plenos y sin divisiones de los ministros", argumentó el alcalde de Londres.



Por su parte, la ministra principal de Escocia, Nicola Sturgeon, dijo que es "imperativo" que el Gobierno británico solicite una extensión del periodo de transición con la Unión Europea (UE) ante la cancelación de vuelos y el cierre de los puertos franceses al transporte del Reino Unido.



En el bloque europeo, el líder del grupo de los Verdes, Philippe Lamberts, ya planteó la posibilidad de prolongar la transición el viernes pasado y esta semana hizo lo propio el socialdemócrata alemán Bernd Lange, presidente de la comisión de Comercio Internacional en la Eurocámara.

"Un posible acuerdo solo será finalmente adoptado por el Parlamento Europeo (PE) en el nuevo año tras un examen a fondo. Por lo tanto, necesitamos soluciones de transición. La extensión del periodo transitorio sería la mejor. Pero hacen falta dos para bailar un tango, el Reino Unido también debería estar de acuerdo", publicó en Twitter Lange.



En cualquier caso, el portavoz de la Eurocámara, Jaume Duch, descartó la idea. "Aquí nadie ve factible una prórroga del periodo de transición: falta de voluntad política por una lado y enorme complejidad jurídica por el otro. Esa puerta la cerró Johnson en junio", sentenció el portavoz en Twitter.



En efecto, antes de julio el Reino Unido podía haber solicitado a Bruselas prolongar la transición uno o dos años, hasta finales de 2021 o 2022, pero Johnson rechazó esa opción.



Pese a las graves consecuencias económicas que tendría para la economía británica, Johnson reiteró este lunes que los términos de una ruptura sin acuerdo "serían más que satisfactorios para el Reino Unido". "Podemos hacer frente a cualquier dificultad en nuestro camino", aseguró el primer ministro.

¿Qué pasa entonces con el plazo límite?

El pasado jueves los líderes de los grupos parlamentarios establecieron la medianoche de este domingo como el momento límite para contar con un acuerdo ya que, si se retrasaba más, la Eurocámara no dispondría de suficiente tiempo para hacer el escrutinio del texto previo a su ratificación este año, antes de que el 1 de enero deje de aplicarse la legislación comunitaria en territorio británico.

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, mantuvo una conversación telefónica este lunes con el primer ministro británico, Boris Johnson. Foto: Bloomberg

Aun así, ni la Comisión Europea ni los Estados miembros se habían comprometido con el plazo que marcó el Parlamento.



Al no haberse cerrado el pacto en las últimas horas de este domingo, el líder del grupo de seguimiento de las negociaciones en el Parlamento Europeo, el conservador alemán David McAllister, escribió en Twitter que la Eurocámara "no estará en posición de conceder su consentimiento a un acuerdo este año".



El eurodiputado también convocó este lunes una reunión extraordinaria del grupo que preside en la que "se analizó la situación actual a fondo y se debatieron posibles escenarios con el servicio jurídico del Parlamento Europeo", según explicó él mismo tras el encuentro.



"El Parlamento Europeo ha hecho todo lo posible para estar en condiciones de otorgar el consentimiento antes del fin del periodo de transición y está comprometido a dar cualquier paso que minimice las interrupciones para nuestros ciudadanos y empresas", afirmó McAllister, que también dijo que "más adelante" se reuniría con el presidente de la Eurocámara, David Sassoli, para tratar "los posibles próximos pasos".



Lange, recalcó que el PE "ha estado dispuesto a llegar al límite extremo de lo que es democráticamente aceptable para terminar con la incertidumbre de las personas y empresas con una ratificación aún este año".

"Desafortunadamente en vano. Todavía no está claro si habrá un acuerdo. Ahora, centrémonos en la limitación y mitigación de daños", comentó Lange.



La líder del grupo parlamentario socialdemócrata, la española Iratxe García Pérez, insistió en que la ratificación no será posible este año, pero añadió que las negociaciones "deberían continuar" y pidió a la Comisión Europea "encontrar un modo legal de garantizar un inicio ordenado de 2021 sin una implementación provisional del pacto".

¿Qué pasa si hay acuerdo pero no ratificación a final de este año?

Aunque el Parlamento Europeo no ratifique un posible acuerdo este 2020, si los negociadores británicos y comunitarios logran un consenso antes de fin de año, podría aplicarse de manera provisional desde el 1 de enero y ya en 2021 la Eurocámara daría su consentimiento.



Sin embargo, esa fórmula no agrada a la mayoría de eurodiputados. El líder del grupo popular, Manfred Weber, avisó de que el PE "no aprobará de forma maquinal cualquier texto", pues el convenio que se negocia es "demasiado importante".



Así, los Veintisiete y el Reino Unido deberán lograr un acuerdo antes de fin de año. De lo contrario, Londres y Bruselas pasarán a comerciar según las reglas de la Organización Mundial del Comercio, que son menos ventajosas.



REDACCIÓN INTERNACIONAL*

Con información de AFP y Efe

