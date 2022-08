El Banco de Inglaterra es el nuevo blanco de críticas, no solo por parte de los ciudadanos que se tomaron las calles esta semana para protestar por los altos precios, sino también del Gobierno, de economistas y de exdirigentes de la institución, que lo acusan de haberse dormido en los laureles y permitir una inflación que es la más elevada del bloque del G7.



Los precios al consumidor llegaron al 10,1 por ciento interanual en julio en Reino Unido, un récord en 40 años que supera muy de lejos el objetivo del banco central, que es un 2 por ciento.



El Banco de Inglaterra (BoE) espera que siga subiendo en los próximos meses, hasta alcanzar el 13 por ciento, lo que agravará la pérdida de poder adquisitivo que amenaza con arrojar a la pobreza a muchos hogares.



“Está claro que algo ha salido mal”, dijo el ministro de Empresas, Energía e Industria, Kwasi Kwarteng, en una entrevista con la cadena Sky News, en la que consideró que “las tasas de interés deberían haberse subido un poco antes”.

Banco responde a las críticas

A su vez, la favorita de los sondeos para suceder al conservador Boris Johnson en Downing Street, la ministra de Exteriores Liz Truss, ha propuesto revisar el estatuto del Banco de Inglaterra, cuya independencia data de 1997.



Ante las críticas, el gobernador del Banco de Inglaterra, Andrew Bailey, afirmó que no deseaba entrar en los debates del Partido Conservador. Pero a la vez, admitió que la credibilidad financiera de Reino Unido dependía de la independencia de su Banco Central.

Libra esterlina, moneda oficial de Inglaterra. Foto: iStock

Bailey también recordó que el BoE subió sus tipos a finales de 2021, antes de la Reserva Federal de Estados Unidos o del Banco Central Europeo. Pero al igual que la Unión Europea, el Reino Unido sufre de la crisis energética provocada por la invasión rusa de Ucrania.



A ello se suman las interrupciones de las cadenas de suministro y la falta de trabajadores como consecuencia del brexit. Bailey argumenta que la inflación se aceleró también debido a la nueva ola de contagios de covid-19.

La solución, ¿en los tipos de interés?

Pero la reprimenda no se limita al Partido Conservador. Antiguos funcionarios del Banco consideran que si la institución hubiera subido los tipos antes –cuando el crecimiento era más fuerte –, se habría evitado un endurecimiento de la política monetaria.



El Banco de Inglaterra “no tiene un trabajo fácil en este momento, pero tiene herramientas a su disposición, en particular los tipos de interés, y es un poco lento para subirlos”, critica Andrew Sentance, antiguo miembro del comité de política monetaria.



Estos defensores de políticas restrictivas desean que el Banco subiera los tipos para frenar el endeudamiento. Sin embargo, expertos como Samuel Tombs, economista de Pantheon Macroeconomics, creen que subir los tipos de interés no resolverá el problema en el corto plazo.



Londres

